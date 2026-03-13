健康網》驚蟄後頭悶肩緊、情緒差？ 中醫教3招改善

專家表示，春天來臨氣血循行逐漸轉為向外、向上，這個「由藏轉發」的過程，這並非抗壓性差，而是身體在換季時的自然反應；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕春寒乍暖，不少民眾會覺得情緒容易煩躁、焦慮或悶悶不樂，或是頭悶、肩頸緊繃、眼睛乾澀，不知如何是好。昌盛堂中醫診所中醫師張益安指出，春天來臨氣血循行逐漸轉為向外、向上，這個「由藏轉發」的過程，這並非抗壓性差，而是身體在換季時的自然反應。他建議民眾，不妨從作息與飲食調整生活，順利度過春季。

張益安於臉書專頁「昌盛堂中醫診所」發文分享，不少人都有這樣的感覺：明明沒有感冒，也沒有明顯疾病，但一過驚蟄，整個人卻開始不太對勁，精神容易疲倦、睡眠變淺、情緒起伏明顯，腸胃或皮膚的小問題也接連出現。從中醫角度來看，這並非偶然，而是身體正在回應節氣轉換所發出的訊號。

張益安說明，驚蟄象徵陽氣開始升發、萬物甦醒。冬季人體偏向內收、儲藏，到了春天，氣血循行逐漸轉為向外、向上。這個「由藏轉發」的過程，若調節不順，容易出現短期的不適反應，例如，有些民眾可能感受到入睡困難、多夢、清晨易醒；腸胃脹氣、食慾忽好忽壞、排便不穩；情緒容易煩躁、焦慮或悶悶不樂；皮膚搔癢、痘痘、過敏反覆；女性經前不適、乳房脹痛加重等。

3做法調整春天季節變化不適

張益安接著提到，這些症狀常與春季肝氣升發、氣機調節不順，以及脾胃運化功能暫時跟不上節氣變化有關。若未適當調整，後續可能進一步影響睡眠、情緒與消化功能。他進一步建議民眾，不妨從日常的作息與飲食調整：

●作息方面

不必劇烈改變生活節奏，但應盡量避免熬夜，讓作息隨節氣慢慢提早，有助於陽氣自然升發。

●飲食原則

避免油炸、甜膩、辛辣刺激與過度進補，飲食以清爽、溫和、好消化為主，減少脾胃負擔，讓氣機運行更順暢。

●活動方面

春天適合伸展、散步、緩和運動，促進氣血流動即可，不建議突然增加高強度運動，以免過度耗氣。

張益安總結，驚蟄後出現的不適，並不是身體變差，而是提醒你節氣已經轉換。若能在這個時候順勢調整作息、飲食與生活節奏，往往能把問題化解在真正不舒服之前。若上述不適反覆出現、影響生活，建議及早尋求中醫師透過個別化調整，才能真正順利度過春季。

