健康網》忘記吃血壓藥怎麼辦？ 藥師揭用藥關鍵一次看

專家表示，高血壓的藥物需要精準控制，如果忘記吃，建議用兩次服藥的時間中點作為判斷；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕高血壓是「沉默的殺手」，許多民眾對血壓藥仍存在錯誤觀念，例如，忘記吃藥就隨意補吃。藥師陳怡安提醒，高血壓的藥物需要精準控制，如果忘記吃，建議用兩次服藥的時間中點作為判斷，若還沒到該中點時間就可以補吃，超過就不要補吃。

根據國健署的調查報告顯示，高血壓及其併發症導致的死亡人數在特定情況下甚至已超越癌症，成為威脅國人健康的頭號問題。高血壓病患用藥過程常有迷思，例如，看到血壓正常就自行停藥、忘記吃藥就隨意補吃、擔心長期吃藥的副作用就拒絕治療等等。陳怡安接受《美醫誌》採訪指出，血壓藥必須需長期服用，用藥守則相當重要，透過正確認識血壓藥的作用和掌握服藥方式，配合健康生活習慣，才能守護心血管的健康。

陳怡安針對血壓常見問題，為病友提出解答：

Q1：忘記吃血壓藥怎麼辦？

●千萬別隨便補吃

高血壓的藥物需要精準控制，如果忘記吃，建議用兩次服藥的時間中點作為判斷，若還沒到該中點時間就可以補吃，超過就不要補吃了，等到下一次吃藥時間到了，再吃一份劑量即可。

例如，平常習慣在每天晚上服藥，中點時間約為隔天中午，因此如果在隔天中午前忘記吃藥，就可以補吃一次，如果想起來的時候已經超過隔天中午的話，就不建議再補吃藥了。此外，補吃的量僅1次為限，千萬不要因為忘記吃，就想著要吃2倍「補回來」，反而會影響藥物濃度。

Q2：低血壓有需要吃藥嗎？

●低血壓是否需要吃藥，取決於具體情況和症狀的嚴重程度。

如果你的血壓數值稍低，但平時沒有任何不適，通常不需要特別擔心或服藥，但相反的如果常感覺頭暈、天旋地轉、疲倦、臉色蒼白，血壓又長期偏低，可能代表大腦或心臟供血不足，需要積極治療。

雖然一般低血壓者通常不用特別吃藥去調整血壓，然而，陳怡安提醒，平時仍應養成定時測量、記錄血壓的習慣，如果發現數字有嚴重的異常，應盡速尋求專業醫師診斷。

Q3：血壓藥吃久了會傷腎？到底該吃還不該吃？

●血壓藥與腎臟健康確實密切相關，但正確使用反而能保護腎臟。

原則上血壓藥必須按時服用，不可擅自停藥，否則體內藥物濃度急速下降，血壓又會高起來，因此按時吃藥的目的，便是要穩定維持藥物在血中的濃度，讓慢性病獲得控制。

由於高血壓會傷害腎臟血管，是造成慢性腎臟病的重要原因之一，長期控制血壓能有效減少腎臟功能惡化，延緩腎臟疾病的進展，且醫師在開立血壓藥時，會評估患者的健康狀況與腎臟功能，所以需要遵從醫囑服藥，才能確保身體健康，不控制血壓，對腎臟的傷害反而可能更大。

陳怡安總結，民眾不應該把血壓藥當成一種負擔，這些藥物是幫助穩定控制慢性病的關鍵，需要謹慎對待，血壓藥的使用也必須依照醫師與藥師指示，切勿自行停藥或調整劑量，以免增加心血管疾病風險。

藥師陳怡安。（美醫誌提供）

