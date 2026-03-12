健康網》開車不怕膀胱求救 醫：調整飲水頻率並記錄

不管是開長途車、開會甚至是看球賽，或是廁所客滿，每個人多少會碰上不能頻繁跑廁所的狀況。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕有得時候總需要憋尿，不管是開長途車、開會甚至是看球賽，或是廁所客滿，每個人多少會碰上不能頻繁跑廁所的狀況。內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋表示，若預期將很難跑廁所，應改為多次少量進水；也可以記錄一天內的喝水量與排尿時間，了解自己的膀胱，並且調整飲水。

江佩璋在臉書粉專「江佩璋醫師．泌尿專科」表示，開長途車或參加會議時，膀胱頻頻發出求救聲，卻找不到合適的廁所，讓人緊張又分心。很多人誤以為多喝水對身體好，但短時間內喝太多，膀胱瞬間被灌爆，尿意反而更急更頻繁。

江佩璋提醒，改變喝水方式很重要：出發前或會議開始時，別一次喝太多水，改成多次少量喝，讓膀胱有時間適應，減少頻尿困擾。建議試著記錄一天喝水和尿尿時間，了解自己的膀胱耐受度，依此調整飲水計劃。

同時，若尿意強烈且伴隨尿痛、血尿或發燒，務必盡快就醫，避免感染惡化。江佩璋提醒，「膀胱也需要喘息，別讓它太累。」這樣的小習慣調整，能提升專注力和舒適感。

內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋表示，若預期將很難跑廁所，應改為多次少量進水。（圖取自「江佩璋醫師．泌尿專科」）

