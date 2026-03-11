健康網》5旬科技業主管飲食清淡仍傷腎？ 醫示警潛在危機

一名5旬科技業主管，飲食清淡仍腎功能下滑，專家提醒，雖然飲食清淡、控制血壓血糖仍是護腎的重要原則，但良好的睡眠同樣不可忽視；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一名5旬科技業主管，平時相當注意健康，不僅控制血壓血糖，飲食幾乎不加鹽巴，因工作忙碌長期熬夜，每天睡不到5小時。近年健康檢查發現腎功能指數開始下滑，讓他困惑。亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任引述研究提醒，許多人談到護腎只想到少鹽少油、控制血壓與血糖，卻忽略了「睡眠」更是影響腎臟健康的重要因素。

林軒任於臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」發文分享，腎臟就像是一座超級精密的大型污水處理廠。這座工廠全年無休，每天要處理大約將近200公升的血液，把裡面的毒素、代謝廢物過濾出來，變成尿液排出體外。當我們進入深層睡眠，腎臟才可以做例行性的維護保養，清除累積的氧化自由基。

林軒任說明，如果民眾與這位科技業主管一樣，每天睡不到5小時，或者一直處於淺眠、多夢、甚至半夜一直醒來的狀態，身體會一直處於「備戰狀態」。交感神經降不下來，壓力荷爾蒙持續分泌，夜間血壓自然也降不下去。久而久之腎臟的微血管會硬化、受損，最後導致腎絲球壞死，腎功能當然就跟著溜滑梯。

顧好睡眠是最划算的「免費護腎藥」

林軒任表示，近年發表於《美國腎臟病學會期刊》（JASN）的一項大型研究發現，平均睡眠少於6小時，是導致慢性腎臟病風險增加的元凶。相反地，雖然觀察上睡眠超過9小時的人腎臟病比例較高，但基因分析顯示，長時間睡眠本身不會直接造成腎臟病。

不過，林軒任也提醒，這份研究絕大多數都是「英國白人」，與亞洲人的基因體質、飲食習慣，甚至對腎臟病的易感程度，跟西方白人還是有差異的。這份研究的結論能不能百分之百直接套用在台灣人身上？在科學上，還需要更多亞洲本土的研究來做雙重確認。

想改善睡眠品質，林軒任建議，不妨從生活習慣著手，例如，睡前1小時減少使用手機、平板等電子產品，改為閱讀或聽輕音樂，褪黑激素才能正常分泌；下午兩、三點過後，盡量別再碰含有咖啡因的飲料，以免影響夜間入睡。此外，酒精雖可能讓人短暫感到想睡，卻會破壞深層睡眠結構，反而使睡眠品質下降。

林軒任總結，雖然飲食清淡、控制血壓血糖仍是護腎的重要原則，但良好的睡眠同樣不可忽視，按時上床睡覺，就是民眾最划算的「免費護腎藥」。

