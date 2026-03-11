自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》5旬科技業主管飲食清淡仍傷腎？ 醫示警潛在危機

2026/03/11 16:08

一名5旬科技業主管，飲食清淡仍腎功能下滑，專家提醒，雖然飲食清淡、控制血壓血糖仍是護腎的重要原則，但良好的睡眠同樣不可忽視；圖為情境照。（圖取自freepik）

一名5旬科技業主管，飲食清淡仍腎功能下滑，專家提醒，雖然飲食清淡、控制血壓血糖仍是護腎的重要原則，但良好的睡眠同樣不可忽視；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一名5旬科技業主管，平時相當注意健康，不僅控制血壓血糖，飲食幾乎不加鹽巴，因工作忙碌長期熬夜，每天睡不到5小時。近年健康檢查發現腎功能指數開始下滑，讓他困惑。亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任引述研究提醒，許多人談到護腎只想到少鹽少油、控制血壓與血糖，卻忽略了「睡眠」更是影響腎臟健康的重要因素。

林軒任於臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」發文分享，腎臟就像是一座超級精密的大型污水處理廠。這座工廠全年無休，每天要處理大約將近200公升的血液，把裡面的毒素、代謝廢物過濾出來，變成尿液排出體外。當我們進入深層睡眠，腎臟才可以做例行性的維護保養，清除累積的氧化自由基。

林軒任說明，如果民眾與這位科技業主管一樣，每天睡不到5小時，或者一直處於淺眠、多夢、甚至半夜一直醒來的狀態，身體會一直處於「備戰狀態」。交感神經降不下來，壓力荷爾蒙持續分泌，夜間血壓自然也降不下去。久而久之腎臟的微血管會硬化、受損，最後導致腎絲球壞死，腎功能當然就跟著溜滑梯。

顧好睡眠是最划算的「免費護腎藥」

林軒任表示，近年發表於《美國腎臟病學會期刊》（JASN）的一項大型研究發現，平均睡眠少於6小時，是導致慢性腎臟病風險增加的元凶。相反地，雖然觀察上睡眠超過9小時的人腎臟病比例較高，但基因分析顯示，長時間睡眠本身不會直接造成腎臟病。

不過，林軒任也提醒，這份研究絕大多數都是「英國白人」，與亞洲人的基因體質、飲食習慣，甚至對腎臟病的易感程度，跟西方白人還是有差異的。這份研究的結論能不能百分之百直接套用在台灣人身上？在科學上，還需要更多亞洲本土的研究來做雙重確認。

想改善睡眠品質，林軒任建議，不妨從生活習慣著手，例如，睡前1小時減少使用手機、平板等電子產品，改為閱讀或聽輕音樂，褪黑激素才能正常分泌；下午兩、三點過後，盡量別再碰含有咖啡因的飲料，以免影響夜間入睡。此外，酒精雖可能讓人短暫感到想睡，卻會破壞深層睡眠結構，反而使睡眠品質下降。

林軒任總結，雖然飲食清淡、控制血壓血糖仍是護腎的重要原則，但良好的睡眠同樣不可忽視，按時上床睡覺，就是民眾最划算的「免費護腎藥」。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中