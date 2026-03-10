自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》馬筱梅曝產前羊水突然破裂 羊水過少恐招5風險

2026/03/10 14:08

汪小菲與妻子「Mandy」馬筱梅上月底迎來兒子「小馬寶」。（翻攝自IG）

汪小菲與妻子「Mandy」馬筱梅上月底迎來兒子「小馬寶」。（翻攝自IG）

〔健康頻道／綜合報導〕汪小菲與妻子「Mandy」馬筱梅上月底迎來兒子「小馬寶」，馬筱梅在直播中透露，原本預產期還有約2週時間，沒想到生產當天羊水突然破裂，因羊水不足的情況較為緊急，最終決定以剖腹產方式迎接寶寶。根據國健署孕產兒關懷網站衛教資料表示，羊水過多、過少都不行，羊水太少的影響包括：胎兒生長空間受限、阻礙肺部發育，與可能增加胎兒畸形風險等問題。

馬筱梅在產後僅13天的，現身直播與網友互動，她透露，原本預產期還有約2週時間，沒想到當天只是起身站起來時，羊水竟突然破裂，突如其來的情況讓她當場嚇壞，完全沒有心理準備，到院後醫師檢查發現，她當時已經開了2指，不過因為太過緊張與害怕，馬筱梅坦言自己在病床上忍不住崩潰大哭，最終決定以剖腹產方式迎接寶寶。

羊水5保護功用 

根據國健署孕產兒關懷網站衛教資料說明，羊水是在懷孕過程中，於羊膜腔內、環繞胎兒的液體。孕婦懷孕16週後，羊水明顯增加，直到接近懷孕36週，羊水量可達1000c.c.左右，在懷孕36週以後，羊水會開始減少，直到生產。羊水的主要功用包括：

1.提供緩衝空間以保護胎兒：孕婦肚子受到碰撞時，羊水能發揮緩衝、保護作用。

2.足夠空間避免發育受阻：胎兒四肢及軀幹要有充分空間伸展，足夠的羊水能讓胎兒在子宮內的動作不受影響。

3.懷孕早期提供營養，幫助胎兒成長：羊水中有促進胎兒組織成長的成份，胎兒吸入後，能幫助肺部、腸胃等器官發育。此外，羊水也具有維持子宮內恆溫的作用。

4.胎兒生存的必要條件之一：羊水提供胎兒呼吸道、消化道循環，同時也是胎兒尿液排泄的場所，是胎兒生長過程中的必備生存條件。

5.幫助順利生產：羊水對產道有潤滑作用，可促進順利的分娩與生產。

國健署提到，羊水太少的影響包括以下5風險：

●胎兒生長空間受限：羊水過少導致胎兒生長空間受限，體重無法增加，手腳伸展受到影響。

●阻礙肺部發育。

●可能增加胎兒畸形風險。

●胎盤功能不足的胎兒窘迫。

●嚴重恐造成胎死腹中。

當羊水過少時，會先針對胎兒或孕婦問題加以治療，其次醫護人員可能也會建議孕婦多臥床休息、補充水分，多喝水可促進孕婦血液循環、增加胎盤的血流，進而提升羊水量。

另外，如果胎兒尚未足月，又有嚴重的羊水不足，可能會考慮使用溫的生理食鹽水灌注入羊膜腔的方式，來增加羊水量，但須防範感染，且灌入後也要同時監測胎心音及子宮收縮狀況。

對於胎兒已足月才發現有羊水過少的情形，或者羊水太少又合併有胎兒生長遲滯時，條件允許下，生產會是較適合的選擇。

