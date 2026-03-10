自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

全台近700萬人有脂肪肝！ 半數搞不清 醫：恐錯過治療時機

2026/03/10 13:25

台灣肝病醫療策進會會長高嘉宏指出，目前台灣成人代謝性脂肪肝盛行率約33%，高於全球平均約30%，推估有700萬人患有脂肪肝。（記者邱芷柔攝）

台灣肝病醫療策進會會長高嘉宏指出，目前台灣成人代謝性脂肪肝盛行率約33%，高於全球平均約30%，推估有700萬人患有脂肪肝。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕全台脂肪肝患者逼近700萬人，不僅是國內最常見的肝臟疾病，也與心血管疾病、肝硬化甚至肝癌高度相關。不過醫界發現，民眾對脂肪肝及脂肪肝炎認識不足，恐因此錯過治療時機，尤其脂肪肝炎早期往往沒有明顯症狀，一旦出現肝纖維化，心血管疾病與整體死亡風險將提高至4倍，隨著台灣已有可治療代謝功能異常相關脂肪性肝炎的藥物問世，台灣肝病醫療策進會也推出「紅、黃、綠燈行動」，協助民眾判斷肝臟健康狀況並及早介入。

台灣肝病醫療策進會今（10日）公布全台首份「代謝性脂肪肝及脂肪肝炎認知調查」，結果顯示，50.7%民眾分不清代謝性脂肪肝（MASLD）與代謝性脂肪肝炎（MASH）的差別。即使知道自己有脂肪肝，仍有近4成民眾僅以保健食品或護肝產品管理，未就醫追蹤或調整生活型態，恐形成疾病照護上的「治療空窗期」。

台灣肝病醫療策進會會長、台大醫院副院長高嘉宏指出，目前台灣成人代謝性脂肪肝盛行率約33%，高於全球平均約30%，推估有700萬人患有脂肪肝。脂肪肝若進一步惡化為脂肪肝炎，可能伴隨肝臟發炎、細胞損傷與纖維化，最終發展為肝硬化甚至肝癌，也就是「肝病三部曲」。研究顯示，約一成脂肪肝患者會進展為脂肪肝炎，而 7成脂肪肝炎患者死因來自心血管疾病，並非肝臟疾病本身。

台大醫院消化內科主任劉俊人表示，治療脂肪肝最基本仍是飲食控制、增加運動與減重，但對於已出現肝纖維化的患者，過去長期缺乏有效藥物，多只能透過生活型態調整控制病情。近年隨著多項第三期臨床試驗成功，脂肪肝炎治療出現突破。

劉俊人說，國內今年已核准GLP-1類藥物用於治療代謝功能異常相關脂肪性肝炎，研究顯示近7成患者可達到脂肪肝炎緩解且纖維化不再惡化，同時改善體重、血糖及心血管代謝指標，代表脂肪肝炎治療不再只能觀察等待。

為協助民眾及早辨識風險，台灣肝病醫療策進會推出「紅、黃、綠燈行動」。「綠燈」族群，代表沒有代謝性脂肪肝，重點在於預防，建議40歲以上每2至3年定期健檢一次，並維持均衡飲食與規律運動，每週累積至少150分鐘活動量；若出現代謝性脂肪肝或肝指數異常，且合併BMI大於等於24或代謝症候群任一異常，即屬「黃燈」族群，應及早諮詢專科醫師進一步評估；若已確診為代謝性脂肪肝炎，則屬「紅燈」族群，代表已進入肝纖維化高風險階段，需積極接受醫療介入，並與醫師討論包含GLP-1藥物在內的治療策略，以降低進展為肝硬化、肝癌或心血管重大事件的風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中