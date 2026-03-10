全台近700萬人有脂肪肝！ 半數搞不清 醫：恐錯過治療時機

台灣肝病醫療策進會會長高嘉宏指出，目前台灣成人代謝性脂肪肝盛行率約33%，高於全球平均約30%，推估有700萬人患有脂肪肝。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕全台脂肪肝患者逼近700萬人，不僅是國內最常見的肝臟疾病，也與心血管疾病、肝硬化甚至肝癌高度相關。不過醫界發現，民眾對脂肪肝及脂肪肝炎認識不足，恐因此錯過治療時機，尤其脂肪肝炎早期往往沒有明顯症狀，一旦出現肝纖維化，心血管疾病與整體死亡風險將提高至4倍，隨著台灣已有可治療代謝功能異常相關脂肪性肝炎的藥物問世，台灣肝病醫療策進會也推出「紅、黃、綠燈行動」，協助民眾判斷肝臟健康狀況並及早介入。

台灣肝病醫療策進會今（10日）公布全台首份「代謝性脂肪肝及脂肪肝炎認知調查」，結果顯示，50.7%民眾分不清代謝性脂肪肝（MASLD）與代謝性脂肪肝炎（MASH）的差別。即使知道自己有脂肪肝，仍有近4成民眾僅以保健食品或護肝產品管理，未就醫追蹤或調整生活型態，恐形成疾病照護上的「治療空窗期」。

請繼續往下閱讀...

台灣肝病醫療策進會會長、台大醫院副院長高嘉宏指出，目前台灣成人代謝性脂肪肝盛行率約33%，高於全球平均約30%，推估有700萬人患有脂肪肝。脂肪肝若進一步惡化為脂肪肝炎，可能伴隨肝臟發炎、細胞損傷與纖維化，最終發展為肝硬化甚至肝癌，也就是「肝病三部曲」。研究顯示，約一成脂肪肝患者會進展為脂肪肝炎，而 7成脂肪肝炎患者死因來自心血管疾病，並非肝臟疾病本身。

台大醫院消化內科主任劉俊人表示，治療脂肪肝最基本仍是飲食控制、增加運動與減重，但對於已出現肝纖維化的患者，過去長期缺乏有效藥物，多只能透過生活型態調整控制病情。近年隨著多項第三期臨床試驗成功，脂肪肝炎治療出現突破。

劉俊人說，國內今年已核准GLP-1類藥物用於治療代謝功能異常相關脂肪性肝炎，研究顯示近7成患者可達到脂肪肝炎緩解且纖維化不再惡化，同時改善體重、血糖及心血管代謝指標，代表脂肪肝炎治療不再只能觀察等待。

為協助民眾及早辨識風險，台灣肝病醫療策進會推出「紅、黃、綠燈行動」。「綠燈」族群，代表沒有代謝性脂肪肝，重點在於預防，建議40歲以上每2至3年定期健檢一次，並維持均衡飲食與規律運動，每週累積至少150分鐘活動量；若出現代謝性脂肪肝或肝指數異常，且合併BMI大於等於24或代謝症候群任一異常，即屬「黃燈」族群，應及早諮詢專科醫師進一步評估；若已確診為代謝性脂肪肝炎，則屬「紅燈」族群，代表已進入肝纖維化高風險階段，需積極接受醫療介入，並與醫師討論包含GLP-1藥物在內的治療策略，以降低進展為肝硬化、肝癌或心血管重大事件的風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法