健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

與藥師做朋友》高血壓不找你 血管保彈性有密招

2026/03/10 09:00

決明枸杞菊花茶。（圖取自《與藥師做朋友2-0~99歲的養生寶典》）

決明枸杞菊花茶。（圖取自《與藥師做朋友2-0~99歲的養生寶典》）

文／商錦文

阿嬌是在市場裡賣祖傳口味滷肉飯的業者，個子嬌小玲瓏有致，該凸該翹的面面都俱到，招呼饕客們來座消費享用美食的口條流利，聲音清脆高亢卻悅耳而不刺耳，是市場裡大家注目的焦點人物之一。

阿嬌清晨5點上攤切料、醃肉、滷製滷菜和滷湯，美食香味隨著流動的微風向外圍的街區散播，吸引滿室的饕客來大啖美食。三餐大多以自家販售的滷肉飯為主食，經常的還會切幾樣滷菜（五花肉、海帶、豆 干、牛腱肉、滷蛋）再淋上做滷菜保留下來的滷汁，做為下班收工後和好朋友小聚閒談舒壓的下酒小菜。

有一段時間了，阿嬌覺得自己肩膀到脖子的肌肉比較僵硬，偶爾也會伴隨著頭暈和頭痛的情形。初始，認為可能是自己工作太勞累所引起的，經過一段時間的觀察和調適症狀並沒有好轉。為了找出原因，於是到醫院掛號做健康檢查，結果判定是罹患高血壓症，需要持續的治療。

高血壓症一般可分為原發性高血壓和續發性高血壓兩種：

原發性高血壓造成的原因不明，引起的因素是多元化的，例如體重 重、遺傳、鹽分攝取太多、酒精、壓力、缺乏運動等，因此需要針對各種可能的誘因去治療。大多數（約90%）的高血壓都是屬於這一類型的。

續發性高血壓引致的原因，包括如：內分泌異常、動脈血管異常性疾病、腎臟疾病、服用影響血壓升高的藥物、懷孕等。這類型的高血壓，一般如果將這些導致的致病因素或是物質排除，高血壓是很有機會恢復正常的。

高血壓平常未必會有讓人感到不舒服的症狀，只有少數高血壓患者可能會有頭痛、頭暈、兩邊肩膀痠痛、心悸，耳鳴、甚至嚴重到有噁心、 嘔吐、昏迷等的症狀。因此高血壓常常會被忽略，當發現時，可能為時已晚，故有隱形殺手的稱號。

高血壓的患者，應該要遵循醫囑使用藥物，並且定期回診，切勿因 自覺症狀控制良好而自行停藥。

正常血壓值為收縮壓＜120mmHg、舒張壓＜80mmHg。如果收 縮壓在120-139mmHg、舒張壓80-89mmHg就代表血壓進入警戒期， 即「高血壓前期」。這時需要好好的控制，改變生活型態，從飲食減鈉、增加纖維含量、限制飽和脂肪含量及運動鍛鍊下手（例如每次固定快走 15分鐘，一天走個4次），就有機會將血壓回復正常，避免成為高血壓 家族的成員。罹患早期高血壓病症者，多數會出現的特徵包含有：頭痛、耳鳴，脖子、肩膀僵硬痠痛，容易緊張、發脾氣，覺得口乾舌燥、呼吸 急促、心跳加速和便秘的問題。

引起高血壓的病因，大多源自於肝、腎的陰陽不平衡。中醫認為肝主「疏泄」與「藏血」，疏泄包含了精神情緒、消化，以及與氣、血、水的流通；藏血則包括了血液的儲藏及調節。而「腎者水藏，主津液」， 指腎具有主司和調節全身水液代謝的功能。

推薦的茶飲和藥膳除了月經期間的婦女以及孕婦不適合使用之外，不論您是沒有用藥的高血壓前期患者，或是已經服用降壓藥控制血壓的患者，都適合食用。

決明枸杞菊花茶

●養生作用

清熱瀉火，清肝明目。調整血壓。

●藥材

炒決明子3錢、枸杞2.5錢、菊花1.5錢、甘草1.5錢。

●食材

水1000 c.c.。

●步驟

1.藥材快速過水洗淨，備用。

2.取乾淨鍋子，加水1000 c.c.，開大火煮沸。

3.置入炒決明子、甘草繼續熬煮5分鐘。

4.放入菊花、枸杞，立即熄火。

5.加蓋子，繼續悶5分鐘，即可食用。

●藥師小叮嚀

1.菊花有白菊花、黃菊花，顏色不同，功效也有差異。兩 種菊花都有平肝明目、疏散風熱，清熱解毒的功效。白 菊花味較甘，清熱力較弱，平肝明目效用較強，如果是 眼睛乾澀、流目油，體內有肝火的，或是頭暈眼花，可以泡白菊花茶喝。黃菊花味較苦，疏散風熱、清熱解毒 效用比較好。有口乾口苦、眼睛紅赤等「肝火大」的；或是發高燒、喉嚨腫痛、痰液鼻涕黏稠的風熱型感冒，就要泡黃菊花茶。要選對適當的藥材喔。

2.決明子有清火、利尿功用，易腹瀉的人不宜食用。炒決明子可以減少生決明子的寒性，和增加茶飲的香氣。

（作者為藥師，本文摘自《與藥師做朋友2-0~99歲的養生寶典》洪葉文化出版，中華民國藥師公會全國聯合會主編）

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

