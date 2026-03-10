健康網》眼屎多到擦不完 醫：這種結膜炎48小時恐毀視力

嬰幼兒若出現急性結膜炎且病程發展很快，林口長庚兒童急診主治醫師吳昌騰指出，不到2天的時間，最嚴重可能失明；圖為情境照。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕嬰幼兒急性結膜炎並不少見，但若病程呈現「超急性」！林口長庚兒童急診主治醫師吳昌騰指出，不到2天的時間，最嚴重可能失明。

吳昌騰在臉書專頁「台灣兒童急診醫學教學FB -林口長庚兒童急診」發文分享，淋病雙球菌（Neisseria gonorrhoeae）引起的「淋菌性結膜炎」。這種病症在兒科急診中雖非常見，但其侵略性之強、病程之快！

吳昌騰表示，淋菌性結膜炎是一種高侵襲性的眼科急症。若延誤診斷與治療，可能在24-48小時內造成：角膜浸潤、角膜潰瘍、角膜穿孔及永久性視力喪失。

淋病雙球菌是一種革蘭氏陰性雙球菌，具有特殊的毒力因子與免疫逃脫能力。與常見的流感嗜血桿菌（Haemophilus influenzae）或肺炎鏈球菌（Streptococcus pneumoniae，又稱肺炎雙球菌）所引起的結膜炎相比，淋菌的發炎反應更劇烈、組織破壞更迅速，它甚至能穿透完整的角膜上皮。

吳昌騰特別呼籲，當孩子出現以下情況時，請立刻提高警覺：

1.病程極快：24小時內迅速惡化。

2.膿性分泌物極大量：黏稠黃綠色膿液不斷湧出，擦都擦不完。

3.眼瞼與結膜嚴重腫脹：明顯結膜水腫（chemosis），甚至伴隨疼痛與發燒。

此外，吳昌騰指出，這病菌不只在眼睛肆虐，還有可能蔓延至全身，淋菌感染引起的劇烈發炎反應，可能突破結膜，擴散至周邊組織。當嬰幼兒確診淋菌感染時，醫師要面對一個沉重的問題，追查感染來源，可能從產道垂直感染（新生兒淋菌性眼炎）、照顧者手部接觸傳播、性虐待等。根據美國兒科學會（American Academy of Pediatrics, AAP）建議，所有青春期前兒童若確診淋病感染，皆應啟動兒童保護評估，並安排完整 STI 篩檢（HIV、梅毒、披衣菌等）。這不只是醫療診斷，更是保護孩子安全的責任。

