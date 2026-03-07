健康網》73歲楊烈魔鬼訓練竟引發皮蛇 醫：拖過72小時恐更痛

求好心切的金鐘歌王楊烈今在演唱會自曝，為了籌備這場演唱，皮蛇已兩次上身。光田醫院指出，皮蛇很磨人又被稱「會走的火燒痛」。（資料照）





〔健康頻道／綜合報導〕73歲金鐘歌王楊烈為了備戰演唱會，近半年來進行魔鬼訓練模式，竟帶狀疱疹（皮蛇）二度上身，後來又得感冒，所幸他都挺過來了。光田醫院指出，帶狀疱疹除了皮膚病灶，還常伴隨神經痛，被稱為「會走的火燒痛」。

楊烈曾在2005年罹患大腸癌二期，歷經2次手術、化療，如今已抗癌19年，但外界卻老是誤傳他已逝世消息，讓他又氣又好笑，三步五時要露個臉，破除謠言。

楊烈曾經是游泳校隊，對於健身這件事十分在行，重訓、長跑、桌球都樣樣在行，年紀漸長，他還練起「八卦拳」健身，平時注意飲食及規律運動。

縱使如此，迎接演唱會，皮蛇不預警上身兩次，令他苦不堪言，每次發病長達3週，兩次快要半個月，對於向來身強體壯的楊烈，也略顯吃力。

根據光田醫院衛教資料指出，發病72小時內使用抗病毒藥物，是治療帶狀皰疹的關鍵時機！越早治療，效果越好。而一般罹病時間軸如下：

●1-3天（前驅期）

單側刺痛、灼熱感或麻木。可能出現發燒、頭痛、疲倦。此時還沒有皮疹！很容易被誤診。

●4-7天（水泡期）

紅疹出現，並迅速發展成水泡。呈現典型「帶狀分布」，通常在胸部、腰部或臉部單側，疼痛感加劇。

●2-3週（結痂期）

水泡破裂、結痂，疼痛可能持續或加重。

光田醫院特別叮嚀，若眼睛周圍出現皮疹，嚴重者可能導致失明；在耳朵附近發作，也有可能影響聽力、面癱。對於免疫力極低的患者，可能發生播散性感染，危及生命，不可不慎！

