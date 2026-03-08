自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 外傷

健康網》哈姆立克法永遠有用 兒科醫談異物急救

2026/03/08 13:16

日前台東發生一名女童誤吞彈珠，險窒息的意外；所幸民宿老闆立即用哈姆立克法急救。（民眾提供）

日前台東發生一名女童誤吞彈珠，險窒息的意外；所幸民宿老闆立即用哈姆立克法急救。（民眾提供）

〔健康頻道／綜合報導〕日前台東發生一名女童誤吞彈珠，由民宿老闆戴永明實施哈姆立克法，才排出喉頭彈珠，將她救回。巫漢盟在臉書粉專「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」再次為大家簡述若遇到幼童誤吞異物的處理方式，以及哈姆立克法的進行方式。

狀況1：吞入異物→移除、避免催吐

若是孩子不慎吞入異物，首先確認該物品為何，若是用肉眼就可看見，可立即移除；但如果看不到，則不管是哪一種物品都不建議催吐，並且應盡快送醫，因為若孩子吞下的是有機溶劑，在催吐過程中可能會造成吸入性肺炎，若是強鹼水則可能造成二度灼傷。

狀況2：確認噎到→拍背壓胸或哈姆立克法

噎到狀況有兩種，第一種是若吞入的異物卡在上呼吸，造成阻塞或窒息，而且也無法發出聲音，那麼可以利用拍背壓胸或哈姆立克法，將異物藉由肺部氣流或腹壓噴出。

第二種是可以發出聲音，但呼吸有咻咻聲，那麼異物應該未完全阻塞，或卡在下呼吸道，應儘速就醫取出。

狀況3：不確認物品→盡速就醫

第三種則是不確認孩子吞入的物品有無危險性，建議先詢問孩子吃進了什麼，同時將殘餘部分或可疑藥物和藥物包裝包好，並且盡速送醫，到醫院後應提供給醫護人員參考。

