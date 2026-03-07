19萬錠止痛藥回收 食藥署：外盒標示錯誤

市售止痛藥「陽生百舒疼加強錠」，因外盒少標示一項賦形劑、多標示一項適應症，將在10日前回收。（圖擷取自食藥署官網）

〔記者羅碧／台北報導〕衛生福利部食品藥物管理署2日公布藥品回收資訊，台灣陽生製藥工業股份有限公司生產的「陽生百舒疼加強錠」（衛署藥製字第055948號）因外盒標示與核准內容不符，涉及少標示一項賦形劑、多標示一項適應症及文字誤植，食藥署已要求回收特定批號藥品，共計19萬6310錠。

食藥署藥品組簡任技正劉佳萍表示，本案為廠商於2月5日主動通報，發現批號GI003產品外盒標示與核准仿單資訊不一致，包含少標示一項賦形劑、誤多標示一項適應症以及部分文字誤植，雖未影響藥品品質，但可能造成民眾對用藥資訊產生誤解，因此啟動回收機制。

劉佳萍指出，此次回收僅涉及1批（批號GI003），目前已銷售數量為19萬6310錠，食藥署已要求廠商於2026年3月10日前完成回收作業，並提交調查報告及預防矯正措施。

她說明，若藥商未依規定完成回收，將依「藥事法」第92條規定，處新台幣3萬元至200萬元罰鍰。

食藥署表示，「陽生百舒疼加強錠」為常見的解熱鎮痛藥，主要成分包含乙醯胺酚（Acetaminophen）與無水咖啡因（Caffeine Anhydrous），可用於退燒及緩解頭痛、牙痛、喉嚨痛、關節痛、神經痛、肌肉痠痛與經痛等症狀。

劉佳萍強調，由於該藥品屬於一般常見市售止痛藥，且為指示藥品，市面上仍有其他相同成分藥品可供替代，因此不致影響整體藥品供應。

食藥署提醒，若民眾持有該批號藥品，可向原購買藥局或醫療院所洽詢退換事宜，並依藥師或醫師指示使用其他替代藥品。

