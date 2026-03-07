自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

19萬錠止痛藥回收 食藥署：外盒標示錯誤

2026/03/07 12:21

市售止痛藥「陽生百舒疼加強錠」，因外盒少標示一項賦形劑、多標示一項適應症，將在10日前回收。（圖擷取自食藥署官網）

市售止痛藥「陽生百舒疼加強錠」，因外盒少標示一項賦形劑、多標示一項適應症，將在10日前回收。（圖擷取自食藥署官網）

〔記者羅碧／台北報導〕衛生福利部食品藥物管理署2日公布藥品回收資訊，台灣陽生製藥工業股份有限公司生產的「陽生百舒疼加強錠」（衛署藥製字第055948號）因外盒標示與核准內容不符，涉及少標示一項賦形劑、多標示一項適應症及文字誤植，食藥署已要求回收特定批號藥品，共計19萬6310錠。

食藥署藥品組簡任技正劉佳萍表示，本案為廠商於2月5日主動通報，發現批號GI003產品外盒標示與核准仿單資訊不一致，包含少標示一項賦形劑、誤多標示一項適應症以及部分文字誤植，雖未影響藥品品質，但可能造成民眾對用藥資訊產生誤解，因此啟動回收機制。

劉佳萍指出，此次回收僅涉及1批（批號GI003），目前已銷售數量為19萬6310錠，食藥署已要求廠商於2026年3月10日前完成回收作業，並提交調查報告及預防矯正措施。

她說明，若藥商未依規定完成回收，將依「藥事法」第92條規定，處新台幣3萬元至200萬元罰鍰。

食藥署表示，「陽生百舒疼加強錠」為常見的解熱鎮痛藥，主要成分包含乙醯胺酚（Acetaminophen）與無水咖啡因（Caffeine Anhydrous），可用於退燒及緩解頭痛、牙痛、喉嚨痛、關節痛、神經痛、肌肉痠痛與經痛等症狀。

劉佳萍強調，由於該藥品屬於一般常見市售止痛藥，且為指示藥品，市面上仍有其他相同成分藥品可供替代，因此不致影響整體藥品供應。

食藥署提醒，若民眾持有該批號藥品，可向原購買藥局或醫療院所洽詢退換事宜，並依藥師或醫師指示使用其他替代藥品。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中