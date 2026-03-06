空中驚魂！機艙昏厥2分鐘險因心臟病猝死 醫一招救命

蔡峯鈞醫師（左）指出，陳先生罹患「4V」高風險複雜性心臟病，在飛機艙昏厥約2分鐘，回台進行一次性開心手術，成功救命。（台中市立醫院提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕70歲的陳先生日前赴美探望家人，在返台轉機途中於機艙內突然昏厥約2分鐘，緊急送往當地醫院檢查，確診為冠狀動脈阻塞並建議回台灣治療，結果發現多條冠狀動脈嚴重阻塞，合併瓣膜功能異常、心室結構受損及危險性心律不整等「4V」高風險複雜性心臟病，歷經8小時一次手術進行冠狀動脈繞道、僧帽瓣修補、心室重建與冷凍去顫治療救命。

台中市立醫院心血管中心暨心臟外科主任蔡峯鈞表示，臨床會以「4V」原則綜合評估心臟病情嚴重度，陳先生「4V」評估為嚴重複雜性心臟病，

請繼續往下閱讀...

首先「V」是Vessel（血管），他的3條主要冠狀動脈皆高度阻塞；第2個「V」是Valve（瓣膜），缺血導致次發性僧帽瓣逆流；第3個「V」是Ventricle（心室），梗塞造成心肌壞死、心室擴大，形成心室瘤；第4個「V」是Ventricular arrhythmia（心室性心律不整），常造成猝死，亦是患者在飛機上昏厥的主因。

陳先生接受以一次性開心手術同步處理4V多重問題，手術歷時8小時，依序完成冠狀動脈繞道手術、僧帽瓣修補、心室重建與冷凍去顫治療，術後隔天即順利移除呼吸器，再一天轉出加護病房，接受心臟復健後平安出院。

陳先生術後一個月追蹤顯示，心臟收縮功能由原本32%提升至53%，瓣膜逆流消失，24小時心電圖亦未再出現心室性心律不整，也恢復日常生活，他開心說，身體狀況比手術前更好了，陳太太回憶從機上驚魂到返台治療的過程，對醫療團隊的專業與細心深表感謝與安心。

蔡峯鈞指出，冠狀動脈阻塞為現代常見的心血管疾病，也是國人十大死因第二位。典型症狀包括胸口悶痛或壓迫感、疼痛延伸至肩臂或下巴、呼吸困難、冒冷汗與噁心。

要注意的題，部分患者可能像陳先生一樣，發病時症狀不明顯卻潛藏猝死危機，蔡峯鈞提醒高危險族群，如三高、吸菸、肥胖、缺乏運動、家族史或長期熬夜者，宜注意「少油鹽、多運動、不抽菸、控三高」的護心原則；若胸痛持續超過5分鐘，應立即就醫或撥打119。

陳先生罹患高風險複雜性心臟病，接受一次手術進行冠狀動脈繞道、僧帽瓣修補、心室重建與冷凍去顫治療救命。（台中市立醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法