健康網》肥胖恐害GG不硬挺！醫談4大影響

〔健康頻道／綜合報導〕男性注意！你的GG健康嗎？義大醫院泌尿科主治醫師黃維倫在臉書粉專「U and泌的鳥醫師．黃維倫」表示，很多人以為「GG不硬」是年紀問題，其實「體脂肪」過高，往往更早影響勃起品質！因為，性功能關鍵在於荷爾蒙、血管彈性、神經傳導；而肥胖，剛好三個都會影響！黃維倫提出肥胖帶來的影響。

睪固酮下降：脂肪增加會讓睪固酮下降，可能出現性慾降低、硬度下降與容易疲倦。「不注意時，過多的脂肪細胞恐消耗睪固酮！」

血管彈性變差：陰莖勃起是因血管擴張、引進大量血流、再將血液鎖在海綿體內。肥胖伴隨高血壓高血脂與血糖偏高，使血管內皮受損，造成血管內皮病變：「血管變硬、彈性變差、充血效率下降」。同時陰莖血管比心臟血管更細，因此問題會提早發生。

慢性發炎：肥胖是慢性低度發炎狀態，脂肪組織會釋放發炎物質。這些物質會干擾血管舒張、神經傳導，使得訊號傳得慢，血流反應變差，硬度大受影響。

胰島素阻抗：另外，很多患者有胰島素阻抗問題，血糖進不去細胞，使血糖長期偏高。高血糖將影響微血管、周邊神經，因此糖尿病患者硬度不足比例偏高。

綜上所述，血管彈性變差、再加上慢性發炎與胰島素阻抗，硬度自然會受到影響。「肥胖→代謝問題→硬度受到影響」是連續的生理變化。但黃維倫提醒，減重5–10% ，規律運動，就可能帶來明顯改善；有助於睪固酮回升、血管功能改善、硬度變好。最後黃維倫總結，肥胖牽動荷爾蒙、血管與代謝健康。

