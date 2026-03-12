健康網》工作十多年 退休後竟不能勃起！醫植入人工陰莖奮力一「勃」

有名男性十多年來埋首工作，退休後才驚覺自己面臨嚴重的勃起功能退化。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕許多男性年輕時為了事業打拚，忽略了親密關係的經營，等到退休想重拾「性」福時，才發現身體已經不聽使喚。顧家醫療總院長、泌尿科醫師顧芳瑜分享，一名長年旅居國外的60來歲男性，過去十多年來埋頭工作，直到近期退休後才驚覺自己面臨嚴重的勃起功能退化。在嘗試吃藥、打針皆無效，幾乎陷入絕望之際，於2025年中回台求診，並成功進行了顧家醫療首例「人工陰莖（海綿體）植入」手術，終於幫助他找回退休後的幸福人生。

顧芳瑜分享，該名患者過去是個十足的工作狂，每天腦海中只想著創新與得獎，認為只要把錢拿回家就算盡了責任。而長達十多年的時間，完全忽略與伴侶的性生活，等於是「十多年不開槍」。直到決定退休，想回歸家庭生活時，才赫然發現自己竟然完全無法勃起。為了挽救性福，他曾努力嘗試口服藥物，甚至直接在陰莖注射針劑藥物，但無奈種種努力皆以失敗告終。這讓他一度感到萬念俱灰，抱著最後一絲希望來到診所諮詢。

顧芳瑜解釋，陰莖要順利勃起，需要依賴海綿體的充血與放血機制，並配合健康的血管與神經傳導。若伴隨長期慢性疾病、嚴重的神經或心理問題，就會產生重度勃起障礙。臨床上通常會先從口服藥物、震波或注射療法開始，當前線治療無效時，「人工陰莖植入」便成了最直接、也可能是唯一的解決方案。

顧芳瑜說明，目前臨床上常用的是「單件式人工陰莖」，材質為半硬體可彎式矽膠記憶金屬。其結構簡單無須開關操作，醫師會將其植入陰莖內部，從外觀上完全看不出來有植入物。平時不使用時，只需輕鬆往下彎折收納於內褲中；需要進行性行為時，再手動往上調整至適合角度即可正常使用。患者在手術傷口完全癒合後（約術後兩個月），就能順利恢復正常的性生活。

不過，顧芳瑜也特別提醒，植入人工陰莖並不會讓陰莖「變長」，為了避免人工裝置頂到底造成穿出或組織損傷，手術植入的長度通常會以原長度的八到九成（約八分滿）為原則。

顧芳瑜強調，許多中老年男性在面臨重度性功能障礙時常感到絕望，但性功能障礙並不等於只能放棄。隨著醫療技術進步，仍有像人工陰莖這樣的有效防線可以依靠。只要願意勇敢就醫，如同朋友般與醫師建立良好的醫病信任，依然有機會挽救中老年後的親密關係與生活品質。

