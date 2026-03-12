自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》工作十多年 退休後竟不能勃起！醫植入人工陰莖奮力一「勃」

2026/03/12 21:36

有名男性十多年來埋首工作，退休後才驚覺自己面臨嚴重的勃起功能退化。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

有名男性十多年來埋首工作，退休後才驚覺自己面臨嚴重的勃起功能退化。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕許多男性年輕時為了事業打拚，忽略了親密關係的經營，等到退休想重拾「性」福時，才發現身體已經不聽使喚。顧家醫療總院長、泌尿科醫師顧芳瑜分享，一名長年旅居國外的60來歲男性，過去十多年來埋頭工作，直到近期退休後才驚覺自己面臨嚴重的勃起功能退化。在嘗試吃藥、打針皆無效，幾乎陷入絕望之際，於2025年中回台求診，並成功進行了顧家醫療首例「人工陰莖（海綿體）植入」手術，終於幫助他找回退休後的幸福人生。

顧芳瑜分享，該名患者過去是個十足的工作狂，每天腦海中只想著創新與得獎，認為只要把錢拿回家就算盡了責任。而長達十多年的時間，完全忽略與伴侶的性生活，等於是「十多年不開槍」。直到決定退休，想回歸家庭生活時，才赫然發現自己竟然完全無法勃起。為了挽救性福，他曾努力嘗試口服藥物，甚至直接在陰莖注射針劑藥物，但無奈種種努力皆以失敗告終。這讓他一度感到萬念俱灰，抱著最後一絲希望來到診所諮詢。

顧芳瑜解釋，陰莖要順利勃起，需要依賴海綿體的充血與放血機制，並配合健康的血管與神經傳導。若伴隨長期慢性疾病、嚴重的神經或心理問題，就會產生重度勃起障礙。臨床上通常會先從口服藥物、震波或注射療法開始，當前線治療無效時，「人工陰莖植入」便成了最直接、也可能是唯一的解決方案。

顧芳瑜說明，目前臨床上常用的是「單件式人工陰莖」，材質為半硬體可彎式矽膠記憶金屬。其結構簡單無須開關操作，醫師會將其植入陰莖內部，從外觀上完全看不出來有植入物。平時不使用時，只需輕鬆往下彎折收納於內褲中；需要進行性行為時，再手動往上調整至適合角度即可正常使用。患者在手術傷口完全癒合後（約術後兩個月），就能順利恢復正常的性生活。

不過，顧芳瑜也特別提醒，植入人工陰莖並不會讓陰莖「變長」，為了避免人工裝置頂到底造成穿出或組織損傷，手術植入的長度通常會以原長度的八到九成（約八分滿）為原則。

顧芳瑜強調，許多中老年男性在面臨重度性功能障礙時常感到絕望，但性功能障礙並不等於只能放棄。隨著醫療技術進步，仍有像人工陰莖這樣的有效防線可以依靠。只要願意勇敢就醫，如同朋友般與醫師建立良好的醫病信任，依然有機會挽救中老年後的親密關係與生活品質。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中