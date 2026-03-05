台鐵廣播「月台有人昏迷」 花蓮趕飛機出國護理師拖行李箱搶救

台北車站第三月台男子昏迷，熱心護理師搶救。（民眾提供）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「第3月台有人昏迷，請醫護專業人員就近支援」！228連假頭一天27日一早，台北車站第3月台有一名年輕男子昏倒在月台，連呼吸都沒了，台鐵緊急廣播，從花蓮搭車到台北正要轉機捷的護理師聽到廣播，立即放下行李趕往協助CPR，救回男子一命！

救人的護理師邱鈺婷在衛福部花蓮醫院服務，228連假與親友安排前往泰國旅遊，邱鈺婷說，她27日早上從花蓮搭火車到台北後，正要前往機場捷運轉搭前往桃機，卻突然聽到廣播，雖然距離登機時間已經接近，但當時沒有想太多，趕快從車站大廳拖著沉重行李箱跑下去月台幫忙！

護理師到場後發現男子昏倒在月台邊，已經沒有呼吸，旁邊有2名鐵路警察在幫忙，她馬上接手評估生命跡象，發現情況危急，立即施以CPR心肺復甦術。邱說，在按壓10幾下之後，男子突然間大口喘氣還跳起來，但狀況仍不穩定，隨後在台鐵人員協助下取得車站內AED設備，持續監測與處置，成功穩定患者生命徵象。

同行親友說，家人是護理師，救人是天職，雖然擔心會趕不上飛機，還是陪伴一旁，直到20多分鐘後救護車人員趕到現場，才由救護人員接手，「還好最後順利搭上飛機，沒有耽誤出國玩的行程」。

由於家人PO文，讓護理師救人的善事曝光，邱鈺婷低調表示，當下其實相當緊張，「那名年輕人看起來沒有呼吸，我只想著先把該做的急救做好」。她說，其實很建議民眾學習基本CPR與AED操作，關鍵時刻或許就能挽回一條寶貴生命。

醫界人士指出，心跳停止後的前4至6分鐘為黃金救援期，及時CPR與AED電擊能大幅提高存活率。

