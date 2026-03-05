自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

台鐵廣播「月台有人昏迷」 花蓮趕飛機出國護理師拖行李箱搶救

2026/03/05 12:44

台北車站第三月台男子昏迷，熱心護理師搶救。（民眾提供）

台北車站第三月台男子昏迷，熱心護理師搶救。（民眾提供）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「第3月台有人昏迷，請醫護專業人員就近支援」！228連假頭一天27日一早，台北車站第3月台有一名年輕男子昏倒在月台，連呼吸都沒了，台鐵緊急廣播，從花蓮搭車到台北正要轉機捷的護理師聽到廣播，立即放下行李趕往協助CPR，救回男子一命！

救人的護理師邱鈺婷在衛福部花蓮醫院服務，228連假與親友安排前往泰國旅遊，邱鈺婷說，她27日早上從花蓮搭火車到台北後，正要前往機場捷運轉搭前往桃機，卻突然聽到廣播，雖然距離登機時間已經接近，但當時沒有想太多，趕快從車站大廳拖著沉重行李箱跑下去月台幫忙！

護理師到場後發現男子昏倒在月台邊，已經沒有呼吸，旁邊有2名鐵路警察在幫忙，她馬上接手評估生命跡象，發現情況危急，立即施以CPR心肺復甦術。邱說，在按壓10幾下之後，男子突然間大口喘氣還跳起來，但狀況仍不穩定，隨後在台鐵人員協助下取得車站內AED設備，持續監測與處置，成功穩定患者生命徵象。

同行親友說，家人是護理師，救人是天職，雖然擔心會趕不上飛機，還是陪伴一旁，直到20多分鐘後救護車人員趕到現場，才由救護人員接手，「還好最後順利搭上飛機，沒有耽誤出國玩的行程」。

由於家人PO文，讓護理師救人的善事曝光，邱鈺婷低調表示，當下其實相當緊張，「那名年輕人看起來沒有呼吸，我只想著先把該做的急救做好」。她說，其實很建議民眾學習基本CPR與AED操作，關鍵時刻或許就能挽回一條寶貴生命。

醫界人士指出，心跳停止後的前4至6分鐘為黃金救援期，及時CPR與AED電擊能大幅提高存活率。

台北車站第三月台男子昏迷，熱心護理師搶救。（民眾提供）

台北車站第三月台男子昏迷，熱心護理師搶救。（民眾提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中