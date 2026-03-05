自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》藝人許維恩罹乳癌引關注 醫分析乳癌篩檢關鍵

2026/03/05 12:46

藝人許維恩罹患乳癌，粉絲湧入她的臉書為她加油打氣，表達關心。（圖取自許維恩臉書）

藝人許維恩罹患乳癌，粉絲湧入她的臉書為她加油打氣，表達關心。（圖取自許維恩臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕藝人許維恩去年健檢，發現罹患乳癌1期，在醫生評估後決定雙乳切除，不少女性關心乳房篩檢方式。東元綜合醫院高級健檢中心主任林洋鈺指出，選對篩檢方式是關鍵，年長女性適合乳房X光攝影有利診斷早期乳癌；年輕女性則需倚賴乳房超音波可評估乳房腫塊。

林洋鈺在東元綜合醫院網站上表示，常用的乳癌篩檢方式，包含了乳房自我檢查、乳房X光攝影、乳房超音波、乳房磁振造影、乳癌癌症因子篩檢（CA153、CEA）等，他亦歸納各項乳癌篩檢方式、優缺點與臨床建議，幫助民眾更了解：

1.乳房自我檢查

女性乳房的大小會隨月經週期而略有變化，一般建議最好固定在每次月經結束後1星期內做自我檢查，如在按壓過程中發現無痛感的不明腫脹或硬塊，則應儘速就醫處理，僅能作為輔助工具。

2.乳房X光攝影

乳癌在乳房X光攝影主要表現為針刺狀高密度腫塊、群聚型鈣化點、局部結構扭曲、皮膚與乳頭異常、腋下淋巴結腫大等，尤其適合乳房脂肪比率較高的年長女性。乳房X光攝影對鈣化點的偵測十分敏感。

目前國民健康署補助45-69歲女性及40-44歲具乳癌家族史女性每2年1次乳房X光攝影檢查，一般建議在每次月經結束後1星期內接受檢查，建議要搭配乳房超音波檢查。

3.乳房超音波

該檢查適用乳腺緻密的年輕女性，其檢出率與乳房X光攝影相當。超音波可以有效評估乳房腫塊的型態與質地，若發現可疑病灶，還可再配合超音波導引，用細針抽取組織送檢。乳房超音波對於微小鈣化的偵測能力較弱，故須配合乳房X光攝影共同評估可疑病灶。

乳房超音波做為國人乳癌篩檢的工具是有其必要性的，篩檢年齡一般建議為30歲以上女性。

4.乳房磁振造影

對於做過小針矽膠注射隆乳者，因乳房超音波及乳房X光攝影對其均無法精確判讀，此時乳房磁振造影可做為此類族群乳癌篩檢之重要輔助工具。此外，美國癌症協會（ACS）還建議乳房磁振造影可使用於帶有乳癌基因（BRCA1、BRCA2）的病患的乳癌篩檢。

乳房磁振造影檢查費用高昂，再加上其偽陽性（檢查結果異常，但實際上無病灶）過高（20-30%），因此，僅推薦用於已確定病灶但診斷有疑慮的病人，或是乳癌確診病人做開刀前評估用。

5.乳癌癌症因子篩檢（CA153、CEA）

抽血檢測CA153與CEA雖然方便快速，但特異性與敏感性均不高。早期乳癌患者僅15-33%其數值會上升，且其他癌症、良性疾病甚至正常人也可能異常，僅適合輔助判斷。

衛福部衛教資料指出，早期乳癌（第0-2期）預後很好，5年存活率高達9成，其中定期篩檢是最重要的防治策略。經國內資料分析發現經由篩檢發現的乳癌，高達86%是屬於0-2期的早期乳癌。

國健署的調查發現，女性常見不願意接受篩檢原因為「覺得身體健康沒有需要（47.9%）」、「太忙沒有時間（26.0%）」、「乳房攝影檢查過程不舒服會痛（14.4%）」等。但其實只要10-15分鐘即能完成檢查，且避開生理期前後1週即能降低檢查不適感。

