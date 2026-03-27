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聖嬰年登革熱爆發風險高 台南4月起查獲孳生源即開罰

2026/03/27 13:30

防疫人員社區環境病媒蚊監測。（台南市政府提供）

防疫人員社區環境病媒蚊監測。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕今（2026）年逢聖嬰年，登革熱疫情爆發風險偏高，台南市登革熱防疫措施公告，自4月1日至12月31日經查獲陽性孳生源將逕行舉發，並開罰3000元以上、15000元以下罰鍰。

市府副秘書長林榮川代表，邀集衛生福利部疾病管制署南區管制中心主任劉慧蓉、國衛院國家蚊媒防治研究中心首席防疫顧問陳錦生，及市府各局處代表，召開2026登革熱防治跨局處工作小組第2次會議，協調推動各項防疫措施，超前部署。

陳錦生表示，今年是聖嬰年，氣溫偏暖、雨量偏多，應嚴防登革熱疫情發生，特別是目前東南亞國家疫情嚴峻，民眾出國旅遊要留意自身防蚊措施，返國後如有疑似症狀應儘快就醫並。劉慧蓉則提醒，強化醫療院所的通報，縮短病例隱藏期。

登革熱防治中心主任李翠鳳呼籲，醫療院所加強通報警覺，如發現民眾有疑似症狀時，應落實詢問TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並適時使用登革熱NS1快篩試劑，以利衛生單位及早發現隱藏個案，亦鼓勵市民善用自主通報登革熱問卷系統，透過雙重通報機制，及早偵測社區中潛在病例，防堵疫情擴散。登防中心並將持續針對高風險場域加強稽查。

李翠鳳說明，4月1日至12月31日為台南登革熱防疫措施公告期間，在此期間經查獲陽性孳生源將逕行舉發，並依據《傳染病防治法》規定，處新台幣3000元以上、15000元以下罰鍰，請市民朋友務必落實家戶內外環境巡檢，以免觸法傷荷包。

國衛院暨疾管署南管中心與台南市登革熱防治團隊跨局處會議討論。（台南市政府提供）

國衛院暨疾管署南管中心與台南市登革熱防治團隊跨局處會議討論。（台南市政府提供）

防疫人員社區環境病媒蚊監測。（台南市政府提供）

防疫人員社區環境病媒蚊監測。（台南市政府提供）

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