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健康網》吃錯鹽甲狀腺拉警報！ 食藥署揭鹽巴怎麼挑沒缺碘

2026/03/27 12:31

碘是人體不可或缺的必需營養素，與甲狀腺功能及新陳代謝息息相關。食藥署表示，日常生活中，含碘鹽是從飲食補充碘的方式之一，提醒看清標示才能挑對合適鹽品；示意圖。（圖取自freepik）

碘是人體不可或缺的必需營養素，與甲狀腺功能及新陳代謝息息相關。食藥署表示，日常生活中，含碘鹽是從飲食補充碘的方式之一，提醒看清標示才能挑對合適鹽品；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕碘是人體不可或缺的必需營養素，與甲狀腺功能及新陳代謝息息相關。日常生活中，食用含碘鹽是民眾很方便從膳食補充碘的方式。隨著消費者健康意識提升，市面上包裝食用鹽的種類日益多元，是否加碘、是否同時添加氟等資訊，都需要清楚標示，才能幫助民眾做出安心又合適的選擇。讓我們一起了解現行包裝食用鹽品的碘標示規定吧！

依據衛生福利部規定，包裝食用鹽之碘標示規定如下：

1.添加碘化鉀或碘酸鉀

•其品名須明確標示為「碘鹽」、「含碘鹽」或「加碘鹽」。

•外包裝加註醒語：「碘為必需營養素。本產品加碘。但甲狀腺病人應諮詢相關醫師意見。」提醒消費者補充碘的重要性，同時兼顧特殊族群的健康需求。

•此外，產品亦應依「包裝食品營養標示應遵行事項」規定，於營養標示內清楚標示總碘含量，讓民眾掌握實際攝取情形。

2.未添加碘化鉀或碘酸鉀：則必須註明「碘為必需營養素。本產品未加碘。」醒語字樣，以避免消費者誤以為該產品可補充碘。

3.同時添加氟化鉀或氟化鈉：應符合「包裝食用鹽品之氟標示規定」，品名得合併標示為「○○鹽」、「含○○鹽」或「加○○鹽」。前項「○○」為碘氟或氟碘，以確保標示內容真實且完整。

食藥物署提醒，購買包裝食用鹽時，務必留意外包裝上的標示，養成「先看標示、再做選擇」的習慣，依自身健康狀況與營養需求挑選適合的食用鹽，才能吃得安心又健康喔！

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1071期

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