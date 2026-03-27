健康網》全馬跑者心因性猝死 醫：量力而為

過去部分的馬拉松比賽，多少會傳出參賽跑者出現意外的狀況。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣人熱愛跑馬拉松，近期幾乎每個月都有大小不等的馬拉松賽事；部分馬拉松比賽，多少會傳出參賽跑者出現意外的狀況。寧好診所醫師蘇聖文在臉書粉專「寧好，這裡是蘇聖文醫師 三高/健康/減重」談一個令人遺憾的消息，一位全馬跑者於路跑過程中心因性猝死。有些人說，平常有在運動的人不是應該身體還不錯嗎？蘇聖文認為，將心血管事件的風險，分3個部分來看：

1.一般人猝死風險。

2.運動員猝死風險。

3.劇烈運動中的運動員猝死風險。

蘇聖文表示，2（運動員猝死風險）一般來說會小於1（一般人猝死風險）；但在劇烈運動中，或是有其他身體狀況像是熬夜，生病，或是水分攝取不足，氣候狀況，溫度濕度都會有所影響。因此3（劇烈運動中的運動員猝死風險）風險又明顯大於2。而在我查到的一份資料中，全馬遇到心跳驟停的比例（約十萬分之1.04），又比起半馬（十萬分之0.47）來得高許多

請繼續往下閱讀...

蘇聖文總結，跑步是個非常好的運動；但也得量力而為，記得吃好睡好，再去跑步，才能避免憾事。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法