明明很累卻睡不著？研究找到原因：不是壓力大 是大腦「還沒下班」

〔編譯陳成良／綜合報導〕躺在床上明明很累，腦袋卻停不下來，一直想東想西？最新研究發現，這可能不是意志力的問題，而是你的大腦「內建時鐘」根本還沒準備睡覺。澳洲科學家近期發現證據顯示，慢性失眠可能源自大腦內部24小時活動週期的延遲，導致大腦在該休息時卻「下不了班」。

據科學新聞網站《SciTechDaily》報導，失眠影響了約10%的民眾與高達三分之一的高齡族群。許多失眠者常覺得夜晚時大腦轉個不停，過去醫學界稱之為認知亢奮，但具體成因一直未有定論。南澳大學（UniSA）研究團隊為此進行了一項嚴格的實驗室觀測，追蹤32名高齡受試者（包含16名失眠者與16名睡眠健康者）整整24小時的認知節律。

為了排除外界干擾以觀察大腦真正的內部作息，研究人員讓受試者待在昏暗、飲食與活動皆受到嚴格控制的房間內保持清醒，並每小時記錄他們的思緒狀態。結果發現，雖然所有人都有思維活躍度的起伏，但失眠者的大腦作息卻整個往後拖。

首席研究員拉辛頓（Kurt Lushington）教授指出，相較於健康睡眠者能在夜間順利切斷白天的思緒，失眠者的思維高峰期大約延遲了6.5個小時。這代表當身體已經累了，大腦卻還停留在白天解決問題、處理情緒的活躍模式，遲遲無法下班。

光照與規律作息 或成未來調整方向

拉辛頓強調，睡眠不只是閉上眼睛，更需要大腦從目標導向的思緒與情感中脫離。而失眠者因為大腦內部時鐘異常，接收不到強烈的關機訊號。

共同作者多里安（Jill Dorrian）教授表示，這項刊登於《睡眠醫學》（Sleep Medicine）期刊的發現，為未來的失眠對策提供了新線索。研究團隊認為，有別於傳統的行為療法，未來若能透過定時的光照介入、建立結構化的日常作息，或是練習正念（mindfulness），可能有助於校正大腦的日夜節律，幫助大腦在夜間順利關機。

