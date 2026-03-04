自由電子報
健康 > 名人健康事

許維恩罹癌》她深夜發聲「謝謝這副身體」醫揭重建最佳時機

2026/03/04 21:57

勇敢又美麗的許維恩，今晚在臉書留言，鼓勵姊姊、妹妹要更愛自己的身體。（取自臉書）

勇敢又美麗的許維恩，今晚在臉書留言，鼓勵姊姊、妹妹要更愛自己的身體。（取自臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕藝人許維恩罹患乳癌，進行雙邊乳房切除與重建手術。三總乳房重建中心表示，每一個乳癌病人都有權利要求做乳房重建。

許維恩在今晚於臉書留言：「走過乳癌～我學會了一件事～～原來活著～本身就是一種美～」她表示，曾經害怕、曾經懷疑，但身身體沒有放棄我，我也沒有放棄自己。謝謝這副身體，在痛過之後，還願意陪我繼續往前走。

根據三總乳房重建中心衛教資料指出，乳癌早期的病患可以選擇立即重建，在一般外科切除乳癌的同時，由整形外科立即將乳房予以重建，可以減少一次麻醉的危險並減少病人再次手術的痛苦與心理壓力。

若是在第一次做乳房切除手術的時候，因為恐懼癌症的心理還有擔心手術的成功率而沒有做乳房重建，或者是不知道有乳房重建這種選擇，在完成化學治療或放射線治療一段時間後，也適合進行所謂的延遲性乳房重建。

不過，三總乳房重建中心建議，腫瘤外科切除乳癌的同時，立即將乳房予以重建 ，一次手術疤痕小外形自然，病患滿意度高。以下是乳房重建法：

●義乳植入法 :
義乳包括鹽水袋和果凍矽膠兩種，手術的方法是乳癌病人在接受乳房切除後，將義乳直接植入皮下或保存的胸大肌和前鋸肌下，義乳的大小視對側乳房的大小選擇不同的尺寸。

如果因乳癌的切除以致傷口縫合時張力太大或胸壁非常緊繃, 這時並不適合植入成形的義乳而必須先植入組織擴張袋，在術後每隔7-10日經由擴張袋上的注射閥從皮膚以針筒注射生理食鹽水逐漸擴張胸部，為避免義乳緊繃及增加新乳房的自然美觀，通常會比對側乳房過度擴張約20%-30%，整個過程約需5-8週，然後取出擴張袋再以永久性義乳植入。術後3個月傷口穩定後再重建乳暈和乳頭。

●自體組織重建法:
用病人身上其他部位的組織來重建乳房，如下腹部就是最好的選擇。不但重建新的乳房，同時腹部整形，算是一舉兩得。另外如背部、臀部、腰際、大腿外側等處都可供選擇。由於是病患身上的組織，所以不會有排斥的問題，也不會有義乳的併發症。

這個手術不但重建新的乳房，還可以修整乳癌切除造成胸部的疤痕，放鬆緊繃的腋下，對一些因放射治療和化學治療造成的傷口或畸形，也可以提供良好治療。除了乳癌之外,某些乳房的先天畸形或過去小針美容注射液態矽引發的併發症，也可以用自體組織來重建乳房。

