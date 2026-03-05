落實SDGs健康與永續教育 豐原醫院推親子閱讀與小小老闆市集迎兒童節

〔記者張軒哲／台中報導〕 迎接四月兒童節，衛福部豐原醫院為落實社區醫院推動兒童健康促進與預防醫學之角色，特別結合閱讀發展、事故預防教育與資源永續概念，3月起規劃推出兩場親子健康促進主題活動，透過親子互動與專業衛教導入，協助家長建立正確照護觀念，從日常生活中守護兒童安全與身心發展。

豐原醫院表示，0至8歲為兒童發展關鍵期，良好的親子共讀習慣不僅有助語言與認知能力發展，更能增進親子依附關係，降低兒童情緒與行為問題風險，同時，兒童意外事故亦為常見傷害原因之一，包含跌倒、誤食、燙傷與交通安全等，皆可透過正確預防觀念有效降低發生率。

首場「小手翻書 大手陪伴」親子閱讀暨兒童意外事故防治宣導活動，將於3月14日上午舉辦，現場除設置行動圖書車提供童書借閱服務外，亦安排醫護團隊進行兒童居家安全與事故預防衛教宣導，協助家長辨識生活中潛在風險情境，提升兒童安全防護能力。

此外，醫院將於4月18日上午辦理「小小老闆二手市集」，邀請4至8歲親子家庭參與擺攤體驗，透過物品分享與資源再利用過程，引導孩童學習責任感、人際互動與永續環境概念。

豐原醫院指出，系列活動亦結合ESG永續發展理念，透過兒童事故預防宣導與親子閱讀推廣，落實SDG 3「良好健康與福祉」及SDG 4「優質教育」目標，並藉由二手市集與玩具再利用行動，推動SDG 12「責任消費與生產」，培養兒童從小建立資源永續與環境保護觀念。

