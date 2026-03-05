自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

脂肪肝恐傷心！研究曝最常見死因竟非肝癌

2026/03/05 10:31

醫師提醒，脂肪肝與多種心血管疾病密切相關，包括冠狀動脈疾病、心房顫動等心律不整、左心室肥厚、心衰竭，以及大血管與微血管功能異常等問題；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

醫師提醒，脂肪肝與多種心血管疾病密切相關，包括冠狀動脈疾病、心房顫動等心律不整、左心室肥厚、心衰竭，以及大血管與微血管功能異常等問題；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕脂肪肝不只是「肝臟出問題」這麼單純。醫師指出，脂肪肝（醫學上稱為 Steatotic Liver Disease, SLD）近年已成為台灣常見肝臟疾病之一，但研究顯示，脂肪肝患者最常見的死因其實並非肝衰竭或肝癌，而是心血管疾病，顯示其對心臟的威脅更為隱形且致命。

國泰醫院心血管中心主治醫師郭志東表示，脂肪肝與代謝症候群密切相關，包括肥胖、高血壓、高血脂與糖尿病等問題，這些因子本身就是心血管疾病的重要危險因子。但更值得注意的是，即使排除傳統危險因子，脂肪肝本身仍被視為心臟病的「獨立危險因子」。

郭志東說明，脂肪肝會引發慢性發炎與氧化壓力，肝臟釋放的發炎物質會損傷血管內皮，促進動脈硬化；同時也會造成胰島素阻抗，使血糖與血壓控制惡化，加速動脈粥樣硬化形成。此外，肝臟調控膽固醇的功能失衡，可能導致壞膽固醇（LDL）上升，進一步增加血管阻塞風險。

臨床觀察顯示，脂肪肝與多種心血管疾病密切相關，包括冠狀動脈疾病、心房顫動等心律不整、左心室肥厚、心衰竭，以及大血管與微血管功能異常等問題。尤其當脂肪肝合併糖尿病時，心律不整與心衰竭的風險更為顯著。

然而，多數脂肪肝患者並無明顯症狀，可能僅出現右上腹悶脹或疲倦感，往往在健檢時才被發現。當病人被診斷為脂肪肝時，不應只關注肝功能指數，更應同步評估心血管風險。

至於如何降低風險？郭志東建議，首重生活型態調整，包括避免高糖、高油飲食，採取地中海型飲食，多攝取蔬果、全穀、魚類與橄欖油；每週至少進行135分鐘中等強度有氧運動，如快走、游泳或慢跑；體重減輕5%至10%，即可顯著改善脂肪肝並降低心血管風險。

在藥物治療方面，降血脂藥物與降血壓藥可降低心血管事件風險，對多數脂肪肝患者而言亦屬安全；對於合併糖尿病與肥胖者，胰島素敏感劑及腸泌素類藥物（GLP-1受體促效劑）也有助改善體重與肝臟代謝。

郭志東強調，脂肪肝不再只是「肝臟的事」，而是一項全身性代謝疾病。若能及早調整飲食、規律運動、控制體重並妥善治療三高問題，就有機會同時守住肝臟與心臟健康，避免這項「隱形雙重危機」悄悄奪命。

