健康網》壞細胞不是突然出現！ 醫揭癌症真相：身體「這環境」是關鍵

〔健康頻道／綜合報導〕許多人提到癌症，常會認為是某一個細胞突然「變壞」，但其實細胞變化並不是那麼簡單。台北榮總遺傳優生科主任張家銘說明，人體每天都可能產生突變細胞，多數情況下，免疫系統會辨識並清除這些細胞，使其自然消失。癌症發生的真正關鍵，不在於壞細胞是否出現，而在於分子背景是否改變、壞細胞有沒有合適的環境與機會長大。

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，為什麼有些人會得癌症，有些人卻不會？重點在於壞細胞是否具有能夠生長的環境，醫學上稱為「腫瘤微環境」。它就像是細胞生長的土地。如果這塊土地長期缺氧，慢性發炎持續存在，血糖常震盪、壓力大、睡眠不足，細胞每天接收到的訊號就會慢慢改變，導致免疫細胞變得遲鈍，清除能力下降、修復方向也會偏移。久而久之，原本應被清理掉的壞細胞就有存活空間。

因此，張家銘指出，癌症很多時候不只是細胞變異，眾多因素中，慢性發炎可說是關鍵推手。慢性發炎是一種低度、長期、持續存在的背景訊號，它讓免疫系統長時間處在緊繃狀態，也讓血管、代謝與能量方向慢慢改變。當身體長期處於這種發炎背景時，組織修復會變慢，細胞監控會變弱，壞細胞就比較容易留下來。換句話說，壞細胞不是突然變強，而是環境變得適合它生長。

張家銘進一步表示，改變分子背景的因素，其實潛藏在日常生活中。包括：血糖波動大，造成代謝壓力與發炎反應上升；久坐循環變差、組織缺氧，發炎訊號被放大；壓力大、睡眠差，導致免疫系統疲乏，修復力下降； 腸道失衡，發炎物質增加，調節力也會變弱。當這個背景長期偏向發炎與缺氧，壞細胞就比較容易生長。反過來說，若環境穩定，壞細胞就不易長大。

此外，研究也指出，維持血糖、腸道穩定、規律運動、睡眠，其實均有助於改變壞細胞周圍的環境，也可重新設計分子背景。張家銘建議，日常不妨從以下3件事做起：

●讓血糖平穩：少精製糖，少過度加工食品，多天然原型食物，讓身體不要一直在震盪中。

●規律運動：每天快走30分鐘，改善循環與能量效率，便是在降低缺氧與慢性發炎。

●固定作息，好好睡覺：睡眠是修復時間。當睡眠穩定，免疫監控能力才會提升。

張家銘強調，癌症不是壞細胞突然出現，而是長期環境累積的結果。同樣地，調整也需要時間，每天穩一點、規律一點、放鬆一點，分子背景就會慢慢重整。當分子背景改變，壞細胞就不再那麼容易長大，身體的監控與修復能力就會重新站對位置。

