健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

健康網》少吃鹽血壓仍失控？藥師警：5類藥藏鈉陷阱 發泡錠也上榜

2026/03/05 11:16

彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲提醒，除了飲食中的鹽分，藥物如發泡錠等，也可能藏有不容忽視的「隱性鈉」，成為血壓失控、水腫難消的幕後黑手；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕控制血壓或保護腎臟時，大家都知道要少吃鹽，降低鈉的攝取量。不過，彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲提醒，除了飲食中的鹽分，藥物也可能藏有不容忽視的「隱性鈉」。舉例來說，部分抗生素注射劑、某些非處方藥的胃乳、感冒糖漿或止咳藥水、含碳酸氫鈉的胃藥、含鈉灌腸液與清腸瀉藥，甚至常見的維他命C發泡錠等發泡製劑，均含高鈉，對特定族群來說，也可能成為血壓失控、水腫難消的幕後黑手。

為何藥物會導致「高血鈉」？

洪正憲於臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文說明，服藥造成的高血鈉，醫學上稱為「藥物性高鈉血症」，常見原因主要有以下2個：

1.部分藥物為了溶解或穩定藥效，會加入鈉鹽成分，如發泡錠、含鈉點滴、部分含鈉抗生素或制酸劑等，導致鈉攝取過量。

2.有些藥物會讓體內水分排出增加，導致血液濃縮、鈉濃度升高。如利尿劑、糖皮質激素（類固醇），以及抗利尿激素（ADH）拮抗劑等，可能造成水分過度流失。

7大族群須特別留意鈉攝取

因此，洪正憲特別指出，以下7大族群對於鈉攝取量須特別留意，絕對不可輕忽：

1.心力衰竭患者：美國心臟協會警告，鈉會留住水分，加重心臟負擔，誘發呼吸困難或水腫。

2.慢性腎臟病患者：尤其是伴有高血壓或蛋白尿的人，鈉攝取過多會加速腎功能惡化。

3.高血壓患者：對鈉離子敏感者，服藥後可能發現血壓莫名升高，增加中風與心肌梗塞風險。

4.肝硬化患者：過多的鈉會迅速轉化為嚴重的腹水與全身水腫。

5.糖尿病患者：為保護心血管功能，需嚴格控鈉。

6.高風險孕婦：高鈉攝取與妊娠期高血壓、子癇前症的風險增加有關，對於有相關病史的孕婦，須特別留意鈉的攝取量與整體飲食控制。

7.銀髮族：長輩的血壓受鈉影響更顯著，需更細心篩選藥物。

4類常見藥物恐藏高鈉

此外，洪正憲也提出以下5類常見含鈉量高的藥物，提醒使用須注意：

發泡製劑：這是容易被忽略的陷阱，為了讓藥片能迅速溶解，如維他命C、止痛藥、NAC化痰發泡錠及發泡粉等製劑，通常含有大量碳酸氫鈉。長期服用發泡製劑，會顯著增加相關風險。

部分抗生素注射劑：部分抗生素單劑量的鈉含量可能就高達100-400毫克，一天下來，光是點滴裡的鈉就可能超過1公克。不過，若是住院期間，醫療人員會監測血中的鈉，通常不用太過擔心。

部分非處方藥品：部分胃乳、感冒糖漿或止咳藥水，為了口感或藥效穩定，也會加入鈉鹽。

特殊藥物：某些含碳酸氫鈉的胃藥、含鈉的灌腸液（如Fleet Enema）、部分鏡檢清腸瀉藥等，可能含有非常高的鈉含量。若長期或高劑量使用時，千萬不能輕忽。

洪正憲提醒，藥物雖不能自行隨意停用，但可更聰明地使用它。看診時，應主動告知醫師或藥師是否患有心臟病、慢性腎臟病或高血壓等病史，讓醫療人員在開立處方時，一併考量鈉負荷的問題。另，若屬高風險族群，可優先使用較低鈉含量的製劑，非必要也應避免使用發泡錠、分散錠及溶解錠。至於購買指示藥或成藥時，也建議養成閱讀成分標示的習慣，留意是否出現Sodium（鈉）相關字樣。

洪正憲強調，藥物的本意是治療疾病，但對於較脆弱的族群來說，若能同時避開「隱性鈉」的額外負擔，不僅能讓治療效果更加穩定，也更有助於長期控制病情。

