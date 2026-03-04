自由電子報
健康 > 杏林動態

彰化限定！萬人健檢巡迴31場免費做 6項癌篩做完再拿600元禮券

2026/03/04 18:40

萬人健檢第一階段為健康檢查活動，第二階段則在檢查結束約2週後，由專科醫師到場說明檢查報告，提供衛教指導與轉介諮詢。（衛生局提供）

萬人健檢第一階段為健康檢查活動，第二階段則在檢查結束約2週後，由專科醫師到場說明檢查報告，提供衛教指導與轉介諮詢。（衛生局提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣一年一度、全台罕見的整合式健康篩檢服務和異常個案追蹤健檢活動又來了，名為「萬人健檢」將自4月11日在永靖高工開跑，預計巡迴全縣26鄉鎮市共31場次，讓民眾在家鄉就能一次完成多項健康與癌症篩檢，並透過後續追蹤服務，強化異常個案的健康管理。

衛生局表示，「萬人健檢」採兩階段辦理，第一階段為健康檢查活動，除了成人健康檢查外，還加值多項篩檢，包括高密度脂蛋白、B型肝炎表面抗原、C型肝炎抗體、甲型胎兒蛋白、子宮頸抹片檢查、口腔黏膜篩檢、大腸直腸癌篩檢、胃幽門桿菌篩檢及胸部X光檢查等多項檢查（癌症篩檢須符合資格條件）。

彰化縣今年萬人健檢將巡迴全縣26鄉鎮市辦理31場次，方便民眾就近接受健康檢查。（衛生局提供）

彰化縣今年萬人健檢將巡迴全縣26鄉鎮市辦理31場次，方便民眾就近接受健康檢查。（衛生局提供）

第二階段則在檢查結束約2週後，由專科醫師到場說明檢查報告，提供衛教指導與轉介諮詢，並安排乳癌篩檢及體適能檢測，讓篩檢不只停留在檢查，更能追蹤異常個案，協助民眾及早治療。

衛生局指出，只要設籍彰化縣、年滿40歲以上符合成人健檢資格，且同時符合任一項癌症篩檢條件即可報名參加；另女性年滿30歲且3年以上未做子宮頸抹片或從未檢查者，也可向各地衛生所報名。

為鼓勵民眾主動篩檢，今年持續推出「癌篩送禮券」活動，符合資格的縣民每完成一項癌症篩檢，可獲得100元禮券，項目包含口腔癌、大腸直腸癌、乳癌、子宮頸癌、肺癌與胃癌等6項，最高可領600元，活動將持續至今年12月31日。

