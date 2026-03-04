心臟掃描只要一個心跳！ 新樓醫院引進頂級量子CT

台南新樓醫院院長劉啟擧（右三）介紹最新引進造價上億元的全景寶石量子電腦斷層儀器擁有的運作特色優勢。（新樓醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕台南新樓醫院於今（4）日舉行「全景寶石量子CT（電腦斷層掃描儀）」啟用感恩禮拜，由新樓醫院院長劉啓擧帶領醫護團隊與眾人見證，宣告這台億頂級醫療設備投入服務。醫院強調，這不僅是新樓醫院走過160週年的重要里程碑，更象徵醫院在「服侍、愛心、盼望」核心價值觀下，持續升級醫療科技，能一跳即成，讓心臟檢查「一跳即成」，讓心臟檢查不再是負擔。

新樓醫院指出，此次引進的「全景寶石量子CT」是目前醫療影像界的頂規設備，具有多項革命性優勢：

1.極速掃描：擁有最高轉速0.23 s/rot及16公分的超寬覆蓋範圍，僅需「一個心跳」時間，即可完成完整的心臟血管掃描。對於無法長時間憋氣或心律不整的患者，大幅提升檢查的成功率。

2.高清解析：具備0.23mm的高空間解析度，如同將影像畫質從一般電視提升至8K等級，即使是細微的冠狀動脈分支或微小病灶也無所遁形。

3.超低輻射：搭載最新的AI智能TrueFidelity DL，在維持高品質影像的同時，可降低輻射劑量，讓民眾在健檢或診斷時更安心。

劉啓擧提及，馬雅各醫師當年以醫療傳道開拓新樓醫院；今日我們以智慧醫療續寫篇章，引進這台全景寶石量子CT，是為了讓台南地區鄉親不需遠赴外地，就能享有國際級的精準診斷。不只追求速度與清晰，更要在這冷冰冰的機器背後注入有溫度的關懷，也代表新樓醫院對品質的承諾、對安全的堅持及對未來醫療的信心。

新樓醫院醫學影像科主任許志賢說，這設備特別適合「心血管疾病高風險群、疑似冠狀動脈狹窄以及早期肺癌篩檢（LDCT）」的受檢者，提供更精準、無痛且快速的診斷選擇。

