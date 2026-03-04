健康網》尿流越來越細 泌尿醫揭3原因：恐是前列腺警訊

內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋表示，出現尿流變細，除了老化外，也可能是前列腺增生等泌尿系統3大警訊；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多男性在上廁所時可能會發現，尿流感覺變得比以前細，排尿時間也拉長，有時甚至要等一會兒，才能尿得出來，也不禁擔憂，身體是否出了什麼問題？對此，內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋表示，出現尿流變細這種情況，除了單純老化問題所致，還可能是前列腺增生、膀胱肌肉力量不足、尿道狹窄等泌尿系統3大警訊。

尿流變細只是老了嗎？江佩璋於臉書粉專「江佩璋醫師．泌尿專科」發文指出，尿流變細不僅和年紀有關，也可能與以下3個原因相關，包括：前列腺增生、膀胱肌肉力量不足以及尿道狹窄。

江佩璋進一步說明，前列腺增生多見於中老年男性，由於肥大的前列腺會壓迫尿道，像是水管被擠壓，導致尿流變細且排尿困難。至於膀胱肌肉收縮力量不足，如同水龍頭水壓不夠，尿液自然就會流得慢。此外，感染、手術或外傷造成的尿道狹窄，使得通道變窄，也會導致尿液通過受阻，進而讓排尿時間拉長。

江佩璋提醒，很多人以為這是正常老化現象，卻忽略了可能錯過治療的黃金時機。當出現尿流變細、排尿時間變長時，建議可開始記錄排尿頻率和感受，並尋求醫療。就診時，也有助醫師更準確判斷。他並強調，若出現尿急、尿痛、血尿或完全無法排尿等狀況，應立即就醫。

江佩璋表示，調整生活習慣、適度運動、定期追蹤，對改善排尿問題均有所幫助，「尿流變細不是單純老化，而是身體提醒你該重視健康了」。

