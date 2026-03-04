自由電子報
健康 > 杏林動態

大千綜合醫院解剖病理科 獲SNQ國家品質標章

2026/03/04 16:23

大千解剖病理科的組織切片診斷與子宮頸抹片服務量是苗栗縣第一。（大千綜合醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕解剖病理專科醫師被譽為「醫師的醫師」，是決定醫療決策的關鍵。苗栗市大千綜合醫院解剖病理科今年獲得SNQ國家品質標章認證。院方強調，此認證肯定大千在癌症診斷與精準醫療的專業實力，這也是醫院榮獲的第10個國家品質標章認證，將持續努力，提升苗栗鄉親的醫療品質。

大千醫院指出，無論是手術切除、子宮頸抹片或術中冰凍切片，都仰賴病理科醫師透過顯微鏡觀察組織與細胞的微細變化，協助臨床醫師釐清病變性質、範圍及嚴重程度。大千解剖病理科目前擁有３位專任病理醫師及４位專任細胞醫檢師，其組織切片診斷與子宮頸抹片服務量均為全縣第一。

院方表示，大千是目前苗栗縣第一家提供次世代基因檢測（NGS）的醫院，並導入超過120種以上免疫組織化學染色（IHC）抗體，透過分子技術精準分析腫瘤特性，協助癌症病人擬定個人化的標靶治療策略。此外，領先全縣落實「子宮頸抹片無紙化作業」與「抹片結果線上查詢系統」，不僅大幅縮短作業時間，更落實環保與資訊安全。

院方表示，院內2019年成立品管圈，院內所有醫護及工作人員都致力提升醫療品質，多次挑戰國際殿堂，其中「降低病理切片品質不良率」項目曾獲第 210屆全國品管圈大會「特優獎」、第 44 屆全國品管圈選拔「金獎」、2022年國際品管圈大會（ICQCC）金獎，透過嚴格標準作業程序，團隊成功降低檢體退件率、減少子宮頸抹片ASCUS的診斷不確定性，確保每一份病理報告的準確性與時效性。

院方表示，大千解剖病理科不僅在實驗室內精益求精，更積極參與社區癌症篩檢。每週與外科、腫瘤科、放射科及癌症中心舉辦多專科團隊會議，跨科別比對影像與病理結果，確保診斷零誤差，並透過數位病理的提升與深耕在地合作，降低苗栗縣的疾病負擔，守護每一份隱藏在檢體背後的生命訊息。

