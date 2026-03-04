AI幫忙抓感染！ 奇美「感管師智慧平台」效率暴增逾9成

奇美醫學中心開發「A+感管師智慧平台」，打造數位防疫夥伴。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕奇美醫學中心感染管制師平均每個月1500本收案病歷，必須逐一開啟，比對相關報告、影像等資料，高度仰賴人工監測，因此與該院資訊室合作，建置智慧平台，成功打造24小時不間斷的數位防疫夥伴，以AI科技模擬專業的判讀邏輯，更精準地鎖定風險，做出防範措施，把握黃金介入時機。

奇美發展的「A+感管師智慧平台」，將繁瑣的醫療照護相關感染（Healthcare-Associated Infections ,HAIs）收案，以及病歷判讀等監測，效率了提升超過90%，得到又快又準，且一致性的判定結果，揪出真正風險所在。

請繼續往下閱讀...

奇美副院長湯宏仁表示，隨著全球抗藥性菌株，以及各種新興傳染病的威脅日益嚴峻，醫療機構的感染管制已成為守護病人安全的最後一道防線；傳統感染管制工作猶如走在「雷區」，感管師平日需負責院內感染監測、傳染病通報，還有疫情調查等逾10項核心業務，過去為了確認感染案例，必須逐一開啟病人病歷、實驗室報告與影像資料，在多個電腦視窗間來回比對，「大海撈針」且高度依賴人工的監測方式，不僅讓人員長期處於過勞（Burn out）邊緣，更可能因時間差，錯失病人感染管制的黃金介入時機。

湯宏仁強調，奇美感染管制未來的終極目標是建立多面向資料庫，發展全面性的「感染監控系統」與「感染預測模型」，讓AI不僅是工具，更是感染管制守護病人杜絕感染風險的智慧夥伴。

針對如何透過科技解決臨床痛點，奇美醫院資訊室醫技組高級程式設計師羅昱麟說，「A+感管師智慧平台」的目標，就是協助感管師又快、又準，且一致性的判定結果，找出真正關鍵的感染個案，為建立高品質的訓練資料庫，團隊以2025年臨床數據為基礎，採用「資料歸戶」策略，讓AI依據醫療照護相關感染的收案定義，模擬感管師的判讀思維，自動抓取病人住院期間的所有病歷資料，全方位判讀收案。

羅昱麟期盼未來能與疾管署（CDC）系統無縫接軌，自動生成深度分析報告，也讓感染管制從被動的「事後統計」轉型為自動化的即時「預測監控」，精準鎖定潛在風險。

「A+感管師智慧平台」導入後，為臨床工作帶來了顯著改變，奇美感染管制中心感染管制護理師龔貞指出，過去最耗時的病歷閱讀過程，從平均每本10至60分鐘，大幅縮短至2到5分鐘即可完成初步判讀，原本需8小時才能完成的收案確效，如今約4小時即可達成，透過「AI先判讀、人工再確效」的人機協作模式，使整體行政作業與資料處理效率提升高達92.5%至96.7%，讓感管師帶著即時訊息走進病房，成為醫護同仁與病人最強大的防護屏障，而非深陷於文書泥沼中。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法