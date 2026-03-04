自由電子報
健康 > 杏林動態

少子高齡化每年缺血 邱太三質疑：69歲每週打球、為何不能捐血

2026/03/04 15:10

「大大攜手 讓愛永續」今年要募集1萬5千袋鮮血。（記者黃旭磊攝）

「大大攜手 讓愛永續」今年要募集1萬5千袋鮮血。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中捐血中心統計，受嚴冬及高齡化影響，各血型安全庫存僅剩4.7天為「急缺警戒」缺血狀態，亞洲大學財經法律學系教授、前法務部部長邱太三，參與「大大攜手 讓愛永續」捐血家年華活動，邱太三說，他每週打高爾夫球兩天，比年輕人還健康，衛福部規定65歲以上捐血有限制，讓他多年無法捐血，呼籲逐年開放高齡捐血限制「最好每年多開放一歲次」挹注台灣血庫。

「大大攜手 讓愛永續」七縣市捐血家年華巡迴活動，今天在台中市府中庭舉辦，預計全台募集今年要募集1萬5千袋鮮血，挹注缺血狀況，聯聚建設董事長江韋侖，率81名員工到場挽袖捐血，台中捐血中心業務組長趙榮秋說，中台灣血型安全庫存僅剩為「急缺警戒」缺血狀態，其中，Ｏ型血庫存僅剩3.6天，存量「急缺」，Ａ型血剩4.4天存量，缺血情況嚴重。

邱太三在場表示，年輕時經常捐血，直到65歲那年被告知「不能捐血」感到錯愕，他現在每週要打2次高爾夫球，比年輕人還健康，呼籲衛福部逐年開放高齡捐血限制，「最好每年多開放一歲次」挹注台灣血庫。

台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣及前總統府秘書長、大大數位慈善基金會榮譽董事長李大維等人，在場同聲呼籲應重視少子高齡化缺血問題，李大維強調，面臨高齡少子化，今年全台要募1萬5千袋鮮血非常辛苦，盧秀燕說，超過資深65歲（衛福部捐血者健康標準）以上越來越多，老年化社會需要血量多，年輕人反而少捐，生命垂危需搶救性命，呼籲市民家人踴躍捐血。

