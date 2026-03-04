胰臟癌化療為何常失效？科學家找到讓腫瘤重新「怕藥」的方法

人體胰臟位置與結構示意圖。科學家近期發現控制胰臟癌抗藥性的關鍵基因開關，未來有望透過全新組合療法，讓原本對化療失效的腫瘤重新「怕藥」。（圖取自FREEPIK）

〔編譯陳成良／綜合報導〕胰臟癌因治療困難與高致死率，被視為最棘手的癌症之一。最新研究發現，癌細胞之所以能躲過化療，是因為體內存在控制抗藥性的基因開關。若能重新啟動這個機制，部分腫瘤有望重新對藥物產生反應。

根據科學新聞網站《科學日報》（Science Daily）報導，杜克—新加坡國立大學醫學院（Duke-NUS Medical School）團隊近期在《臨床研究雜誌》（Journal of Clinical Investigation）發表這項突破性發現。研究團隊指出，胰臟癌細胞非常狡猾，能在兩種狀態間變身：一種是結構較有組織且易受藥物控制的狀態，另一種則是極具侵略性且對化療產生抗藥性的狀態。

請繼續往下閱讀...

研究團隊發現了掌控癌細胞變身的關鍵：名為GATA6的基因開關。當GATA6表現量高時，腫瘤會維持在較易治療的狀態；然而，一旦某些生長訊號過度活躍，就會壓制GATA6的作用。隨著這個開關被關閉，癌細胞便會失去原有結構，轉化為難以對付的抗藥模式。

標靶結合標準化療 阻斷訊號提升抗癌效果

透過基因篩選與藥物測試，研究人員證實只要使用特定標靶藥物阻斷這些干擾訊號，就能解除對GATA6的壓制，促使癌細胞切換回容易受化療攻擊的狀態。研究顯示，若以標靶藥物阻斷這些訊號，再配合化療，抗癌效果明顯優於單一治療。

研究團隊表示，這項發現不僅解釋了為何部分胰臟癌對化療反應不佳，也證明了改變癌細胞狀態的策略具備可行性，為未來設計新的組合療法提供了明確的發展方向。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法