自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

胰臟癌化療為何常失效？科學家找到讓腫瘤重新「怕藥」的方法

2026/03/04 13:16

人體胰臟位置與結構示意圖。科學家近期發現控制胰臟癌抗藥性的關鍵基因開關，未來有望透過全新組合療法，讓原本對化療失效的腫瘤重新「怕藥」。（圖取自FREEPIK）

人體胰臟位置與結構示意圖。科學家近期發現控制胰臟癌抗藥性的關鍵基因開關，未來有望透過全新組合療法，讓原本對化療失效的腫瘤重新「怕藥」。（圖取自FREEPIK）

〔編譯陳成良／綜合報導〕胰臟癌因治療困難與高致死率，被視為最棘手的癌症之一。最新研究發現，癌細胞之所以能躲過化療，是因為體內存在控制抗藥性的基因開關。若能重新啟動這個機制，部分腫瘤有望重新對藥物產生反應。

根據科學新聞網站《科學日報》（Science Daily）報導，杜克—新加坡國立大學醫學院（Duke-NUS Medical School）團隊近期在《臨床研究雜誌》（Journal of Clinical Investigation）發表這項突破性發現。研究團隊指出，胰臟癌細胞非常狡猾，能在兩種狀態間變身：一種是結構較有組織且易受藥物控制的狀態，另一種則是極具侵略性且對化療產生抗藥性的狀態。

研究團隊發現了掌控癌細胞變身的關鍵：名為GATA6的基因開關。當GATA6表現量高時，腫瘤會維持在較易治療的狀態；然而，一旦某些生長訊號過度活躍，就會壓制GATA6的作用。隨著這個開關被關閉，癌細胞便會失去原有結構，轉化為難以對付的抗藥模式。

標靶結合標準化療 阻斷訊號提升抗癌效果

透過基因篩選與藥物測試，研究人員證實只要使用特定標靶藥物阻斷這些干擾訊號，就能解除對GATA6的壓制，促使癌細胞切換回容易受化療攻擊的狀態。研究顯示，若以標靶藥物阻斷這些訊號，再配合化療，抗癌效果明顯優於單一治療。

研究團隊表示，這項發現不僅解釋了為何部分胰臟癌對化療反應不佳，也證明了改變癌細胞狀態的策略具備可行性，為未來設計新的組合療法提供了明確的發展方向。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中