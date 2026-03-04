小心「同步性病變」！研究：2種腸道瘜肉增加癌前病變風險

研究發現，同時患有腺瘤和鋸齒狀息肉的患者，罹患嚴重腸道疾病風險可能顯著升高。圖為示意圖。（擷自Shutterstock）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕澳洲一項研究發現，2種不同類型的腸道息肉與晚期癌前病變風險顯著升高有關，並將同時患有這2種瘜肉稱為「同步性病變」（synchronous lesions）。此研究發表在《胃病學》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，大腸癌許多病例始於瘜肉，瘜肉通常是腸道內壁上的良性腫塊，可在造成損害之前切除。但澳洲弗林德斯大學和弗林德斯醫療中心的研究團隊發現，腺瘤（adenomas）和鋸齒狀瘜肉（serrated polyps）這2種特定類型的瘜肉，有時會透過不同生物學途徑發展成癌症。

請繼續往下閱讀...

研究團隊回顧超過8400份大腸鏡檢查記錄，注意到1個特殊現象。同時患有腺瘤和鋸齒狀瘜肉的人，發生癌前病變的風險比只患有其中1種瘜肉的人高出5倍。

研究人員還發現，近一半被診斷為鋸齒狀瘜肉的患者也同時有腺瘤，表明這種高風險組合可能比人們之前認為的更為常見。

研究團隊表示，研究人員將2種瘜肉同時出現稱為「同步性病變」。當人發生「同步性病變」時，患有嚴重腸道疾病或癌症的風險會急劇上升。

研究團隊指出，研究表明腺瘤和鋸齒狀息肉可能代表著不同癌症發展途徑，且這些途徑可能同時活躍，使得早期檢測和定期監測變得更加重要。

研究團隊最後強調，隨著年齡增長，瘜肉變得更為常見，關鍵是及早發現並移除它們，因此按時進行大腸鏡檢查尤為重要。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法