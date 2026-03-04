自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

小心「同步性病變」！研究：2種腸道瘜肉增加癌前病變風險

2026/03/04 12:23

研究發現，同時患有腺瘤和鋸齒狀息肉的患者，罹患嚴重腸道疾病風險可能顯著升高。圖為示意圖。（擷自Shutterstock）

研究發現，同時患有腺瘤和鋸齒狀息肉的患者，罹患嚴重腸道疾病風險可能顯著升高。圖為示意圖。（擷自Shutterstock）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕澳洲一項研究發現，2種不同類型的腸道息肉與晚期癌前病變風險顯著升高有關，並將同時患有這2種瘜肉稱為「同步性病變」（synchronous lesions）。此研究發表在《胃病學》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，大腸癌許多病例始於瘜肉，瘜肉通常是腸道內壁上的良性腫塊，可在造成損害之前切除。但澳洲弗林德斯大學和弗林德斯醫療中心的研究團隊發現，腺瘤（adenomas）和鋸齒狀瘜肉（serrated polyps）這2種特定類型的瘜肉，有時會透過不同生物學途徑發展成癌症。

研究團隊回顧超過8400份大腸鏡檢查記錄，注意到1個特殊現象。同時患有腺瘤和鋸齒狀瘜肉的人，發生癌前病變的風險比只患有其中1種瘜肉的人高出5倍。

研究人員還發現，近一半被診斷為鋸齒狀瘜肉的患者也同時有腺瘤，表明這種高風險組合可能比人們之前認為的更為常見。

研究團隊表示，研究人員將2種瘜肉同時出現稱為「同步性病變」。當人發生「同步性病變」時，患有嚴重腸道疾病或癌症的風險會急劇上升。

研究團隊指出，研究表明腺瘤和鋸齒狀息肉可能代表著不同癌症發展途徑，且這些途徑可能同時活躍，使得早期檢測和定期監測變得更加重要。

研究團隊最後強調，隨著年齡增長，瘜肉變得更為常見，關鍵是及早發現並移除它們，因此按時進行大腸鏡檢查尤為重要。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中