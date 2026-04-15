上週腹瀉就診逾12.5萬人次 群聚當心諾羅病毒感染

▲連假群聚、天氣變暖，國內腹瀉疫情升溫，疾管署提醒，目前正值宗教進香活動旺季，研判恐持續上升；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

▲民眾如廁後、進食或備餐前應以肥皂或洗手乳正確洗手。（照片來源：shutterstock）

國內腹瀉疫情升溫，上週就診突破12萬人次，近4週113起群聚以諾羅病毒為主。疾管署指出，連假聚餐與高溫潮濕助長疫情，民眾應落實洗手與飲食衛生。此外，上週新增1例流行性腦脊髓膜炎，致死率最高40%，建議高風險族群評估接種疫苗並提高警覺。

疫情中心主任郭宏偉指出，上週腹瀉門急診就診達12萬5205人次，較前一週增加4.5%。近4週全國累計113起群聚案件，其中以餐飲及旅宿業最多，檢出病原以諾羅病毒為主，另也出現沙門氏菌感染案例。

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副署長曾淑慧分析，清明連假期間民眾南來北往、交流頻繁，加上氣溫轉暖、環境潮濕，讓病原體繁殖速度加快，特別是在餐飲與旅宿等人潮密集場所，只要食品保存或環境清潔稍有疏忽，就可能引發群聚感染。此外，目前正值宗教進香活動旺季，人潮密集，疾管署研判疫情恐持續上升。

連假聚餐與高溫潮濕助長疫情

近期也出現2起沙門氏菌群聚案例。曾淑慧說明，沙門氏菌多來自未煮熟的蛋、肉類或乳製品，潛伏期約6至48小時，常見症狀包括腹瀉、發燒與腹痛，嚴重時甚至會出現血便，是因細菌破壞腸道黏膜所致。

至於諾羅病毒，則因感染劑量極低，只需10至100個病毒顆粒即可致病，加上患者嘔吐或腹瀉時會排出大量病毒，使其成為群聚感染主因。潛伏期約1至2天，症狀以嘔吐、腹瀉為主，病程約2至3天。

她強調，預防腸胃炎的關鍵在於落實手部與飲食衛生。若出現嘔吐或腹瀉症狀，應在家休息，並於症狀解除後至少48小時再恢復上班或上學，以降低傳播風險。

疾管署籲落實洗手與飲食衛生

另一方面，疾管署也公布新增1例流行性腦脊髓膜炎病例，為60多歲外籍女性，入境後出現腹痛、噁心及發燒症狀，最初診斷為腸阻塞與敗血症，經血液培養確診感染腦膜炎雙球菌，目前住院治療中，病況穩定。衛生單位已匡列21名接觸者，目前均無異狀，其中3人接受預防性投藥評估。

防疫醫師林詠青指出，此病主要透過飛沫或密切接觸傳播，健康者約有5%至10%可能為無症狀帶菌者，少數會發展為侵襲性疾病。

他提醒，潛伏期約2至10天，症狀包括發燒、劇烈頭痛、頸部僵直、噁心、嘔吐及出血性皮疹，嚴重時恐引發敗血症或腦膜炎，若未及時治療，敗血症致死率最高可達40%。

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