50歲男長期喝烈酒吞嚥「卡卡」 就醫竟罹食道癌

出現吞嚥異常或長期胃食道逆流等情況，應提高警覺，及早檢查。（圖由秀傳提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕不只喝酒會得食道癌，胃食道逆流也要注意！1名50歲男子有長期喝酒習慣，近幾個月開始覺得吞嚥食物時有「卡卡」的感覺，甚至伴隨胸口不適，起初以為只是胃部問題，直到症狀逐漸加重才就醫檢查，結果發現竟是罹患食道癌，且已影響食道通道。醫師提醒，若出現吞嚥異常或長期胃食道逆流等情況，應提高警覺，及早檢查。

彰化秀傳醫院醫療副院長李佳穎表示，有1名女性患者雖沒有明顯飲酒習慣，但長期飽受胃食道逆流困擾。初期僅偶爾出現火燒心，未特別在意，隨時間推移逐漸出現吞嚥不順與胸悶感，進一步檢查後發現食道病變。

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彰化秀傳醫院醫療副院長李佳穎說，食道是一條連接口腔與胃部的管狀構造，具有一定的擴張空間。（圖由秀傳提供）

他指出，過去食道癌主要與長期飲酒有關，尤其是烈酒。酒精在進入體內的過程中會反覆刺激食道黏膜，長期累積容易導致細胞變異，提高癌化風險。然而隨著飲食西化、生活壓力增加，胃食道逆流的盛行率明顯上升，也成為不可忽視的潛在因素。

李佳穎進一步說明，食道是一條連接口腔與胃部的管狀構造，具有一定的擴張空間。當腫瘤初期形成時，通常不會立即影響食物通過，因此多數患者早期幾乎沒有明顯症狀。一般等到腫瘤生長至壓迫約三分之二的食道管徑時，才會出現吞嚥困難等不適。也因此，當患者出現吞嚥卡卡、進食疼痛或持續胸悶等症狀時，代表腫瘤已發展到一定程度。

女性雖沒有明顯飲酒習慣，但若飽受胃食道逆流困擾仍應注意。（圖由秀傳提供）

李佳穎建議，民眾應避免長期大量飲酒，並減少高油脂與刺激性飲食、避免過度進食、維持規律作息與適當體重，以降低食道長期受刺激的機會。食道癌的關鍵在於「早期發現」，越早診斷，治療選擇與預後效果越佳。

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