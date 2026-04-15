健康網》猛灌水還是難解渴 專家揭喝錯恐害水腫又頻尿

營養師邱世昕表示，不少人以為「水喝越多越健康」，提醒若喝錯方式，反而可能越喝越渴、導致水腫又頻尿；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕明明已經拚命喝水，卻還是口乾舌燥、水腫找上門，甚至半夜頻尿睡不好？營養師邱世昕表示，不少人以為「水喝越多越健康」，提醒若喝錯方式，反而可能越喝越渴、導致水腫。他說明，猛灌水除會導致腎臟排水、跑廁所，進而影響睡眠，也會造成水分跑到不對的地方，身體卻依然處於缺水狀態。建議避免牛飲、補充天然電解質，有助鎖住水分，不讓身體做白工。

猛灌水恐成水腫體質

邱世昕於臉書粉專「營養師教練-世昕」發文分享，門診中1名患者帶著浮腫的雙手詢問，每天強迫自己灌2000cc白開水，結果整天都在跑廁所，嘴巴還是好乾，手指腫得連戒指都拔不下來，擔心是不是腎臟出問題？對此，邱世昕指出，其實這是門診非常見的喝水迷思。喝水絕對是好事，但如果妳只是猛灌純水，身體不但留不住，還會讓水分在體內迷路，不小心甚至會變成越喝越渴的「水腫體質」。

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邱世昕進一步解釋，身體裡的水分需要靠電解質，如鈉、鉀、鎂等來抓住；而電解質就像是體內微小的海綿或磁鐵，負責把水分穩穩地留在細胞和血管裡。如果短時間內猛灌大量的純水，會瞬間稀釋體內原有的電解質濃度。

電解質稀釋2大影響

他說，當電解質被稀釋後，會導致以下2件事發生：1.大腦為了維持濃度平衡，會下令腎臟趕快把「多餘的水」排掉，讓妳半夜一直爬起來跑廁所，嚴重影響睡眠。2.因為缺少電解質這塊「海綿」抓住水分，水會跑到細胞外的組織間隙裡亂竄，也就是讓妳看起來像「麵龜」一樣水腫的真兇。因為水分都流失或跑到不對的地方，以致身體依然處於缺水狀態，所以也會一直覺得口乾舌燥。

鎖住身體水分2要訣

喝水不是拚業績，想要鎖住細胞水分，讓身體真正喝飽水，邱世昕提出以下2個要訣：

●少量多次，拒絕牛飲：把水壺放在手邊，每半小時喝個兩、三口（大約 100-200cc）。讓腸胃有時間慢慢吸收，身體才不會把它當成多餘的廢水直接排掉。

●補充天然電解質，幫身體準備海綿：如果流汗比較多，或者覺得水怎麼喝都不解渴，可在水裡加一小撮天然海鹽，或是擠一點檸檬汁。此外，平日也可多吃富含鉀離子的深綠色蔬菜和番茄，幫身體把水分穩穩鎖在該留的地方。

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