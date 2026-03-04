小車禍驚揪10公分腫瘤！婦驚喊「肚有拍咪ㄚ」 達文西手術精準拆彈

醫師透過達文西機械手臂順利取出直腸後腫瘤「腸尾囊腫」，同時也保留直腸功能。（亞大醫院提供）

〔記者許國楨／台中報導〕台中44歲張婦因車禍送醫安排腹部電腦斷層檢查，竟意外發現直腸後方有一顆約10公分大腫瘤，經轉介追蹤後確認是直腸後腫瘤「尾腸囊腫」。由於擔心惡化風險，評估後建議採用達文西手術切除，不僅完整切除腫瘤，同時也保留直腸，大幅降低排尿、排便或性功能影響，讓她直呼因禍得福。

亞洲大學附屬醫院大腸直腸外科主治醫師傅軍毓表示，婦人自述過去數十年來身體都沒有任何異狀，直到日前因車禍送醫，急診醫師安排腹部電腦斷層掃描才發現異狀，趕緊轉診到大腸直腸外科，再安排大腸鏡及核磁共振攝影，果然確認該腫瘤已跟直腸壁緊貼，讓婦人看了也驚呼「沒想到肚子裡有『拍咪ㄚ』。」

請繼續往下閱讀...

傅軍毓指出，這類腫瘤稱為「尾腸囊腫」（Tailgut cyst），屬於罕見先天性病灶，好發於中年女性，通常位在直腸與薦骨之間，多數患者沒有明顯症狀，一旦體積變大，可能壓迫周邊器官，甚至少數出現惡性變化，因此多建議及早手術切除。

然而，骨盆腔空間狹窄、構造複雜，周圍布滿神經與重要血管，手術難度極高，為避免腫瘤破裂導致細胞擴散，同時保留直腸完整功能，醫療團隊評估後決定採用達文西機器手臂系統進行微創手術，過程中，醫師透過高解析度3D立體影像清楚辨識組織層次，機械手臂可近360度靈活旋轉，模擬人類手腕動作，在狹小空間內精準剝離腫瘤。

而全程僅在腹部留下4個小孔傷口，約2小時即順利完成，成功完整摘除腫瘤並保留直腸結構，術後張婦恢復良好，排便與排尿功能未受明顯影響，傅軍毓強調，機器手臂在直腸癌、前列腺癌及婦科腫瘤等骨盆腔手術中優勢明顯，能降低出血量、減少疼痛並縮短恢復期，不過他也提醒，任何術式都有利弊，患者應與醫療團隊充分討論，選擇最適合自身狀況的治療方式。

經核磁共振診斷此腫瘤為直腸後方的腸尾囊腫。（亞大醫院提供）

切除後腫瘤。（亞大醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法