健康網》睡不好大腦跟著老！ 營養師揭放鬆好眠4關鍵

營養師張馨方表示，睡眠不是單純休息時間，也是大腦的維修時段。長期睡不好、藍光干擾褪黑激素分泌，不僅大腦恐提早老化，身體健康也會走下坡；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕睡不好不只讓人累，大腦也可能跟著一起老。營養師張馨方表示，很多人以為熬夜、失眠只是隔天精神差、黑眼圈加深，但最新研究提醒，長期睡不好，不僅可能讓大腦提早老化，身體也會處在微火慢燒的發炎狀態，導致健康走下坡。

為什麼睡不好大腦也會受影響？張馨方於臉書粉專「ViVi營養生活話」發文表示，這是因為睡眠不是單純休息時間，也是大腦的維修時段。當睡眠品質差時，可能影響記憶整理與學習效率、情緒穩定度、專注力與反應速度、荷爾蒙平衡、發炎調節能力。時間一久，不只精神不佳，也可能讓整體身體機能跟著變差。

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身體微火慢燒5傷害

張馨方進一步說明，當長期熬夜、失眠、作息混亂時，身體可能進入低度慢性發炎狀態，如同微火慢燒。這種發炎不像感冒發燒那麼明顯，卻會默默造成代謝變差、容易胖且瘦不下來、情緒起伏大、疲勞感增加、腦部老化速度加快。簡單來說，你並不是老了，而是睡眠正在偷走你的好狀態。

睡眠修復保養4建議

對此，張馨方也提出以下睡眠修復4建議：

●晚餐別吃太晚太油：高油高糖飲食與消夜，容易影響睡眠品質與血糖波動。

●4種營養素助放鬆：鎂有助神經，放鬆、舒緩緊繃感，可多吃南瓜子、堅果、深綠色蔬菜。鈣幫助神經傳導與肌肉放鬆，可多吃牛奶、小魚乾、豆腐、黑芝麻。色胺酸褪黑激素與血清素原料之一，可多吃牛奶、豆漿、蛋、香蕉。洋甘菊有助放鬆儀式感與舒緩情緒，睡前可溫熱飲用洋甘菊茶、草本茶飲。

●固定睡覺時間：週末狂補眠，反而更亂生理時鐘。

●睡前1小時少滑手機：藍光會干擾褪黑激素分泌。

張馨方提醒，很多人拚命保養、擦抗老保養品，卻每天熬夜到凌晨。其實真正高級的抗老方式，常常是今晚早點睡。因為睡眠不是浪費時間，而是大腦與身體最便宜、最有效的修復工程。

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