健康網》精蟲游不動先別急著補 醫曝拖垮活動力5元凶

泌尿科醫師張英傑提醒，精蟲品質其實相當敏感，日常生活中許多看似無害的習慣，如將筆電放大腿，導致睪丸過熱等，恐讓精蟲游不動；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕男性備孕時，一聽到精蟲活動力不佳，往往急著進補或尋找保健食品。泌尿科醫師張英傑提醒，精蟲品質其實相當敏感，日常生活中許多看似無害的習慣，都可能讓精蟲「跑不動」，甚至影響數量與型態。若困擾於精蟲活動力不佳，建議正在備孕或檢查數據不理想的男性，不妨先檢視5個生活習慣是否踩雷，必要時，也可尋求專業醫療介入。

拖垮精蟲活動力5元凶

張英傑於臉書粉專發文指出，常見5大影響精蟲活動力的日常壞習慣，包括：

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●菸酒過量：尼古丁與酒精會增加體內的氧化壓力，這對精蟲來說就像是在惡劣環境下生存，如同讓精蟲慢性中毒。長期下來，不僅活動力下降，甚至連數量和型態都會跟著走鐘。想要高品質的下一代，菸酒必須放一邊。

●睪丸過熱：睪丸之所以掛在體外，就是為了散熱、維持低溫。如果常泡熱水澡、洗三溫暖，甚至習慣把筆電放在大腿上工作，這些高溫環境都會直接衝擊精蟲的產量與活動力。記得，通風涼爽才是王道。

●長期熬夜：精蟲生成需要穩定的荷爾蒙支持，如果長期日夜顛倒、睡眠不足，身體的節律混亂，精蟲的品質自然會跟著掉。早點睡，可讓身體有時間好好「造精」。

●久坐不動：不管是長時間開車、騎單車或是辦公室坐整天，骨盆區長時間受到壓迫，均會影響生殖系統的血液循環。

●壓力山大：長期的精神壓力會干擾內分泌，進而影響精液品質。雖然壓力難免，但找到紓壓管道，避免心理影響生理，對整體男性健康絕對有正面幫助。

張英傑提醒，如果調整生活習慣，精蟲活動力仍沒起色，建議可尋求專業醫療介入，由泌尿科或男性不孕門診做進一步評估。

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