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健康網》登山族別只顧裝備！ 食藥署：高風險族群先做醫療評估

2026/04/29 19:36

食藥署提醒，民眾登山前，若為高風險族群更應先做醫療評估，必要時由醫師開立預防或治療高山症的相關藥品；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

食藥署提醒，民眾登山前，若為高風險族群更應先做醫療評估，必要時由醫師開立預防或治療高山症的相關藥品；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕登山旅遊親近自然，但海拔愈高風險也愈高。食藥署提醒，海拔約3000公尺氧氣含量僅約平地7成，若身體適應不良，可能引發急性高山症，甚至出現腦水腫、肺水腫等致命風險。登山前除了準備裝備，心血管疾病、慢性阻塞性肺病及肺動脈高壓等高風險族群更應先做醫療評估，必要時由醫師開立預防或治療高山症的相關藥品。

登山旅遊不僅能親近自然、放鬆身心，更是許多人喜愛的戶外活動。然而，隨著海拔逐漸升高，氣壓與氧氣濃度降低，人體若無法順利適應，可能出現各種不適症狀，甚至引發高海拔疾病，俗稱「高山症」。

一旦發生，不僅是對體能的考驗，更是對生命的警訊。為了讓登山愛好者能安全登頂，盡情享受壯闊景色，食品藥物管理署（下稱食藥署）將帶您了解如何正確使用藥物預防高山症，讓您在追逐夢想的同時，也能妥善守護自身健康。

什麼是高山症？

高山症又稱「高海拔疾病」，是因低氣壓與氧分壓下降所造成的健康風險。在海拔約3000公尺時，空氣中的氧氣含量約為平地的7成，若快速進入高海拔環境，人體較容易出現不適症狀。臨床上可分為以下3種類形：

1.急性高山病

●症狀：頭痛、噁心、倦怠。
●嘔吐是症狀惡化指標，要多留意。

2.高海拔腦水腫

●症狀：嚴重頭痛、意識不清。
●出現步態不穩，若無及時處理，24小時內可能致死。

3.高海拔肺水腫

●症狀：不停喘氣、乾咳、胸悶、呼吸困難。
●致死率比另外2種更高。

其中有心血管疾病、慢性阻塞性肺病及肺動脈高壓等患者為高風險族群，前往高海拔地區前更應提高警覺。

登山前醫療評估與高山症預防用藥

民眾在規劃登山旅遊時，除應妥善安排路線與準備合適裝備外，亦可先諮詢旅遊醫學門診，由醫師評估身體狀況是否適合前往高海拔地區活動，並視情形開立預防或治療高山症的相關藥品。

若需使用藥物預防高山症，應聽從醫師指示服藥，多數藥品於出發前一天開始使用，並於抵達最高海拔後，或開始下降海拔後才停藥。常見藥品如下：

1.預防急性高山病與高海拔腦水腫之用藥：最常見之的藥物為Acetazolamide （乙醯偶氮胺、丹木斯），屬於利尿劑，可透過排除碳酸氫根、刺激呼吸中樞，增加換氣量以提升血氧濃度。常見副作用包括周邊感覺異常（麻木感）、味覺異常等。孕婦、肝腎功能不全、蠶豆症患者及對磺胺類藥品過敏者禁用。

2.曾發生高海拔肺水腫之預防性用藥：

●Nifedipine：為鈣離子阻斷劑，原用於降血壓，可透過血管擴張降低肺動脈壓。可能副作用包括低血壓、頭痛、心悸、下肢水腫等。

●Sildenafil：屬第五型磷酸二酯酶抑制劑，可促進肺部血管舒張、增加血流量，常見副作用為頭痛、暈眩與臉潮紅，且不可與硝酸鹽類藥物併用。

做好登山準備，遠離高山症風險

●除了正確用藥外，建議登山民眾飲食以低脂飲食為主，避免產氣食物（如大豆、碳酸飲料等）、飲酒及吸菸，以減輕身體負擔。

●應採取緩慢爬升的方式，讓身體逐步適應高海拔環境，並隨時留意是否出現高山症症狀，如頭痛、噁心、嘔吐、呼吸困難、運動表現下降及步態不穩等；若出現明顯不適或症狀惡化，應立即停止上升並儘速下山就醫。

●遵照醫囑正確用藥，並做好完善的登山規劃，才能在親近自然、放鬆身心的同時，也守護自身健康與生命安全。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1075期

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