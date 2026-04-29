自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》血糖卡關可能運動做錯！ 醫教3原則更勝單純快走

2026/04/29 20:16

醫師張家銘表示，高強度間歇運動搭配有氧與肌力訓練，有助提升葡萄糖利用效率，改善血糖控制；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師張家銘表示，高強度間歇運動搭配有氧與肌力訓練，有助提升葡萄糖利用效率，改善血糖控制；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人明明有運動，血糖卻降不下來。精準預防醫學會理事長張家銘引述研究指出，高強度間歇運動（HIIT）在改善糖化血色素與空腹血糖表現突出，不妨採3原則安排運動，一週2-3天高強度間歇運動，每次15至25分鐘；搭配2-3天有氧運動，以及每週2次阻力訓練，更有助提升葡萄糖利用效率、改善血糖控制。

血糖問題不只和吃有關，更和身體「使用能量」能力息息相關。張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，第二型糖尿病不只是血糖數字偏高，背後反映的是整體代謝系統改變。很多人以為控制血糖只要少吃糖，但更深層問題是葡萄糖進到身體後，沒有被有效利用，肌肉反應變慢，脂肪沒有參與調節，粒線體效率下降。

2026一篇發表在Diabetology & Metabolic Syndrome期刊研究，把不同運動方式放在同一個架構下比較，結果顯示高強度間歇運動，其降低糖化血色素與空腹血糖的效果最明顯。當運動強度慢慢拉高，身體會啟動一條很關鍵的能量調節路徑 : 先是AMP活化蛋白激酶被打開，接著帶動PGC-1α，PGC-1α可以把它想成細胞裡的「能源調度中心」，當這條路徑被啟動後，肌肉比較願意把葡萄糖收進來使用，胰島素敏感性也會慢慢改善。

高強度間歇運動實際做法

張家銘表示，民眾若只是固定低強度活動，有時不足以讓代謝系統重新啟動，建議可一週安排2-3天高強度間歇運動，每次15至25分鐘，再搭配2-3天有氧運動，與每週2次阻力訓練。

●高強度間歇運動

例如週一、週三、週五，每次大約15-25分鐘，可以這樣做：先暖身5分鐘，慢走或輕鬆騎車，接著進入間歇段，30秒加快速度（快走、快踩、爬坡），接著1到2分鐘放慢，重複6到10次。

最後再用3到5分鐘慢慢收操，整體不需要很久，但強度要有感覺，呼吸會變快，但還能控制節奏。

●有氧運動

一週中2到3天，保留有氧運動，像是穩定走路、慢跑、腳踏車，大約30到45分鐘，重點是讓身體維持在一個可持續、微微喘但還能講話的狀態。

●阻力訓練

每週2次簡單的阻力訓練，可做深蹲、牆壁伏地挺身、彈力帶拉伸、簡單核心訓練，每個動作做8-12下，做2-3組。這一段是在慢慢增加肌肉，讓身體多一個地方可以「存放並使用葡萄糖」。

張家銘提醒，平時較少運動者可從溫和版本開始循序漸進，例如，把30秒的快段改成微微加速，讓身體慢慢適應。重點不在做到多累，而在建立適合自己的節奏，若隔天略痠但精神變好，通常就是合適的方向。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中