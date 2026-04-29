健康網》血糖卡關可能運動做錯！ 醫教3原則更勝單純快走

醫師張家銘表示，高強度間歇運動搭配有氧與肌力訓練，有助提升葡萄糖利用效率，改善血糖控制；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人明明有運動，血糖卻降不下來。精準預防醫學會理事長張家銘引述研究指出，高強度間歇運動（HIIT）在改善糖化血色素與空腹血糖表現突出，不妨採3原則安排運動，一週2-3天高強度間歇運動，每次15至25分鐘；搭配2-3天有氧運動，以及每週2次阻力訓練，更有助提升葡萄糖利用效率、改善血糖控制。

血糖問題不只和吃有關，更和身體「使用能量」能力息息相關。張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，第二型糖尿病不只是血糖數字偏高，背後反映的是整體代謝系統改變。很多人以為控制血糖只要少吃糖，但更深層問題是葡萄糖進到身體後，沒有被有效利用，肌肉反應變慢，脂肪沒有參與調節，粒線體效率下降。

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2026一篇發表在Diabetology & Metabolic Syndrome期刊研究，把不同運動方式放在同一個架構下比較，結果顯示高強度間歇運動，其降低糖化血色素與空腹血糖的效果最明顯。當運動強度慢慢拉高，身體會啟動一條很關鍵的能量調節路徑 : 先是AMP活化蛋白激酶被打開，接著帶動PGC-1α，PGC-1α可以把它想成細胞裡的「能源調度中心」，當這條路徑被啟動後，肌肉比較願意把葡萄糖收進來使用，胰島素敏感性也會慢慢改善。

高強度間歇運動實際做法

張家銘表示，民眾若只是固定低強度活動，有時不足以讓代謝系統重新啟動，建議可一週安排2-3天高強度間歇運動，每次15至25分鐘，再搭配2-3天有氧運動，與每週2次阻力訓練。

●高強度間歇運動

例如週一、週三、週五，每次大約15-25分鐘，可以這樣做：先暖身5分鐘，慢走或輕鬆騎車，接著進入間歇段，30秒加快速度（快走、快踩、爬坡），接著1到2分鐘放慢，重複6到10次。

最後再用3到5分鐘慢慢收操，整體不需要很久，但強度要有感覺，呼吸會變快，但還能控制節奏。

●有氧運動

一週中2到3天，保留有氧運動，像是穩定走路、慢跑、腳踏車，大約30到45分鐘，重點是讓身體維持在一個可持續、微微喘但還能講話的狀態。

●阻力訓練

每週2次簡單的阻力訓練，可做深蹲、牆壁伏地挺身、彈力帶拉伸、簡單核心訓練，每個動作做8-12下，做2-3組。這一段是在慢慢增加肌肉，讓身體多一個地方可以「存放並使用葡萄糖」。

張家銘提醒，平時較少運動者可從溫和版本開始循序漸進，例如，把30秒的快段改成微微加速，讓身體慢慢適應。重點不在做到多累，而在建立適合自己的節奏，若隔天略痠但精神變好，通常就是合適的方向。

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