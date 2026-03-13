健康網》高齡骨鬆又消瘦 醫揭脾腎同調顧好骨密度

專家表示，體態削瘦長者若有骨質疏鬆，治療應先調理脾胃，再補腎填精，搭配針灸舒緩疼痛、營養補充與運動鍛鍊，才能維持骨本健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一名76歲女性患者，體態削瘦，因腰痛及骨質疏鬆求診中醫，希望同時改善疼痛與骨密度。璽悅中醫診所院長羅珮琳指出，中醫強調「脾為後天之本、腎為先天之本」，高齡消瘦患者先補脾胃，再補腎填精，能提高營養吸收並促進骨質穩定。針灸舒緩疼痛搭配補腎補骨藥材，能夠幫助減少依賴止痛藥，進一步改善骨密度。

羅珮琳在臉書專頁「羅珮琳醫師 Pei-Lin, Lo M.D.」發文分享，針對這位高齡且消瘦的患者，採取「針藥並施、脾腎同調」的治療方式。由於患者已有胃痛舊疾，長期服用消炎止痛藥易造成胃黏膜損傷，取腰部穴位直接針灸舒緩，疏通經絡達到舒緩疼痛的效果。在腰痛嚴重時，可增加針灸頻次大約1週2-3次，減少對口服止痛藥的依賴，保護脆弱的胃部。

羅珮琳說明，病患體瘦代表「脾胃運化」極度受損，若直接給予大補精血的藥物，患者可能會感到脹氣、反胃，這時治療方針應該先調理脾胃，在方劑中加入砂仁、陳皮、白朮等醒脾藥物，再補腎補骨才能確保補骨藥材能「補得進去」。

高齡者強化骨本的3方法

羅珮琳提到，西醫的補骨觀點是補鈣，但中醫不僅僅是補鈣更重要的是補腎，具有補腎功能的植物性中藥材活性成分多為黃酮、多醣、生物鹼等，但確實有些補腎植物藥材也含有較高的鈣質，素食者也可使用，例如，杜仲等能穩定骨基質。而動物性藥材具有高生物利用率，是補腎與補鈣的良好選擇，包括龜板、鹿角類等動物性骨質來源。

高齡者應該如何強化骨本？羅珮琳建議，不妨參考以下3項做法：

●營養

在飲食上建議可多攝取魚肉、雞肉、蒸蛋等容易消化的蛋白質，若胃口不佳，可採取「少量多餐」並搭配好消化的原型食物。

●運動

骨質疏鬆單靠補鈣不足，需配合適度的抗阻力運動。患者在疼痛緩解後，在體能許可的狀態下，可進行簡單的牆壁俯臥撐、深蹲或坐姿抬腿等欲動，強化骨質。

●日曬

民眾平時多日曬也同樣重要，每日15分鐘陽光照射，能活化維生素D3，幫助鈣質轉化吸收。

