健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

元宵吃湯圓不爆卡！ 營養師授「湯圓平衡公式」

2026/03/02 20:53

楊梅天成醫院營養師陳美玉建議運用天然蔬果製作彩色湯圓，以食材本身的天然色素取代人工添加物。（楊梅天成醫院提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕明天就是農曆正月十五的元宵節，象徵團圓圓滿的湯圓成為家家戶戶餐桌上不可或缺的應景美食。桃園市楊梅天成醫院營養師陳美玉提醒，糯米含有支鏈澱粉比例高，升糖速度快但不易消化，若一次食用過量，容易造成血糖波動與腸胃脹氣，長者及腸胃功能較弱者更需留意，再加上甜餡與鹹料，整體熱量往往不低，因此掌握份量與飲食搭配格外重要。

陳美玉指出，一般成人每次約4至6顆小湯圓，約半碗至1碗飯熱量，並列入主食類計算，當餐適度減少飯量，搭配蔬菜與優質蛋白質，有助延緩血糖上升並增加飽足感。製作時也可將部分糯米粉以地瓜粉取代，減少腸胃脹氣及吞嚥阻礙。

在健康創新吃法方面，陳美玉建議，可運用天然蔬果製作彩色湯圓，以食材本身的天然色素取代人工添加物，不僅增添節慶色彩，也能攝取多元植化素與抗氧化營養成分，為傳統點心加分。例如湯底可選用昆布與柴魚熬煮天然鮮味基底，加入香菇、鴻喜菇及紅蘿蔔絲提味，減少鹽分與調味料使用，同樣能呈現清爽順口的風味。

天成醫院同時提供湯圓食譜，節慶美味不必犧牲健康，只要掌握「適量攝取、均衡搭配」原則，民眾仍能在團圓時刻安心品嚐元宵美味，健康過節。

和風鮮彩湯圓

一、材料：昆布10克、柴魚5克、香菇、瘦肉絲、鴻喜菇、紅蘿蔔絲、水1000cc、養生湯圓。

二、作法：

1.昆布冷水浸泡30分鐘後，加熱煮至水將沸未沸後取出。

2.關火後放柴魚片 60 秒取出備用。

3.將蝦米、瘦肉絲、香菇絲、鴻喜菇爆香，加入高湯中煮熟。

4.適量的水煮沸，放入養生湯圓，煮至浮起，撈起加入高湯中即可。

養生湯圓-菠菜

一、材料：糯米粉80克、地瓜粉20克、菠菜、水適量。

二、作法：

1.菠菜洗淨加水打成汁，取汁使用。

2.菠菜汁加入糯米粉、地瓜粉揉勻成團做成湯圓。

養生湯圓-紅鳳菜

一、材料：糯米粉80克、地瓜粉20克、紅鳳菜適量。

二、作法：

1.紅鳳菜洗淨加水放入鍋中煮熟，取汁使用。

2.紅鳳菜汁加入糯米粉、地瓜粉揉勻成團做成湯圓。

養生湯圓-薑黃粉

一、材料：糯米粉80克、地瓜粉20克、薑黃粉適量、水適量。

二、作法：薑黃粉加入糯米粉、地瓜粉、水揉勻成團做成湯圓。

