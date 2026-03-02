肉身寒單灼傷30％轉送高雄 台東無燒燙傷中心 最慘烈的是這個

被炸傷其實都十分疼痛難耐，院方提醒勿催促醫護，會先視傷勢分類。（台東醫院提供）

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東炸寒單從1日開始出現傷患，昨晚就有名肉身寒單因傷勢過重轉送高雄就診，這樣的案例卻非首次，以往還曾有「炸虎爺」，轎班還全身著火、痛到四處亂竄，十分駭人，當事人最終身亡。有醫院表示，其實有時患者一多，甚至達到30、50人，加上疼痛而催促醫護，提醒院方會進行檢傷分類、不需催促。

昨晚台東炸寒單出現較傷勢較重個案，一名29歲肉身寒單在體驗炸邯鄲時受傷就醫，全身出現多處點狀炮彈炸傷，傷勢為二度灼傷全身30％面積，因傷勢嚴重，轉送設有燒燙燒中心的高雄長庚醫院進一步治療。

馬偕醫院急診醫學科醫師吳佩珊指出，這名傷患全身多處點狀鞭炮炸傷位置，夾雜炮灰、灰塵等，處理起來相當麻煩，轉送高雄長庚進一步處理，歷來凡轎上、圍觀者都可能受傷，自己剛到台東服務時也曾聞名前往觀賞，當時自己未著純棉衣，衣服還被燒破洞，「嚇死了」。

相對歷來被炮燒灼出點狀傷者，吳佩珊說，以往還曾出現過大面跡燒傷案例，個案當時情況十分不理想，又由於台東無燒盪傷中心才轉送花蓮。醫生口中的個案是發生在2020年台東元宵節活動當時的「炸虎爺」，鞭炮點燃後，一名張姓男子來不及閃避，全身76%燒傷，經送醫搶救後仍因敗血性休克不治。

「炸虎爺」與「炸寒單」其實不甚相同，前者是肉身寒單站在遶行的轎上被轟炸，還可以手中樹枝撥開襲臉的鞭炮，但十多人僅瞄準1人轟炸，後者則是整批轎班站原地不動，地上成堆炮竹同時引燃，難以「誰被炸得最嚴重」相比。

當年炸虎爺的總指揮林姓男子表示，張姓死者不知何因突然衝進炮火區內，自己明明大喊了「要炸了」提醒眾人，林男一審被判無罪，但最近一次被花蓮高分院，以「未善盡人流管制，滅火設備不足，導致意外發生」被依過失致死罪判刑4個月，還得賠被害人母親103萬。

台東醫院提醒，院方指出，依往年經驗，在活動高峰時段短短數小時內，急診室常會湧入大量傷患，平均單日約有30至50名因炮竹或相關意外受傷的民眾前來就醫，主要為參與「肉身寒單」或近距離觀賞活動的民眾，提醒觀賞也需注意眼、耳保護，穿純綿衣物，大量傷患時，總有患者催促，院方其實會先行檢傷分類，不需催促。

