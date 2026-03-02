自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

肉身寒單灼傷30％轉送高雄 台東無燒燙傷中心 最慘烈的是這個

2026/03/02 16:13

被炸傷其實都十分疼痛難耐，院方提醒勿催促醫護，會先視傷勢分類。（台東醫院提供）

被炸傷其實都十分疼痛難耐，院方提醒勿催促醫護，會先視傷勢分類。（台東醫院提供）

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東炸寒單從1日開始出現傷患，昨晚就有名肉身寒單因傷勢過重轉送高雄就診，這樣的案例卻非首次，以往還曾有「炸虎爺」，轎班還全身著火、痛到四處亂竄，十分駭人，當事人最終身亡。有醫院表示，其實有時患者一多，甚至達到30、50人，加上疼痛而催促醫護，提醒院方會進行檢傷分類、不需催促。

昨晚台東炸寒單出現較傷勢較重個案，一名29歲肉身寒單在體驗炸邯鄲時受傷就醫，全身出現多處點狀炮彈炸傷，傷勢為二度灼傷全身30％面積，因傷勢嚴重，轉送設有燒燙燒中心的高雄長庚醫院進一步治療。

馬偕醫院急診醫學科醫師吳佩珊指出，這名傷患全身多處點狀鞭炮炸傷位置，夾雜炮灰、灰塵等，處理起來相當麻煩，轉送高雄長庚進一步處理，歷來凡轎上、圍觀者都可能受傷，自己剛到台東服務時也曾聞名前往觀賞，當時自己未著純棉衣，衣服還被燒破洞，「嚇死了」。

相對歷來被炮燒灼出點狀傷者，吳佩珊說，以往還曾出現過大面跡燒傷案例，個案當時情況十分不理想，又由於台東無燒盪傷中心才轉送花蓮。醫生口中的個案是發生在2020年台東元宵節活動當時的「炸虎爺」，鞭炮點燃後，一名張姓男子來不及閃避，全身76%燒傷，經送醫搶救後仍因敗血性休克不治。

「炸虎爺」與「炸寒單」其實不甚相同，前者是肉身寒單站在遶行的轎上被轟炸，還可以手中樹枝撥開襲臉的鞭炮，但十多人僅瞄準1人轟炸，後者則是整批轎班站原地不動，地上成堆炮竹同時引燃，難以「誰被炸得最嚴重」相比。

當年炸虎爺的總指揮林姓男子表示，張姓死者不知何因突然衝進炮火區內，自己明明大喊了「要炸了」提醒眾人，林男一審被判無罪，但最近一次被花蓮高分院，以「未善盡人流管制，滅火設備不足，導致意外發生」被依過失致死罪判刑4個月，還得賠被害人母親103萬。

台東醫院提醒，院方指出，依往年經驗，在活動高峰時段短短數小時內，急診室常會湧入大量傷患，平均單日約有30至50名因炮竹或相關意外受傷的民眾前來就醫，主要為參與「肉身寒單」或近距離觀賞活動的民眾，提醒觀賞也需注意眼、耳保護，穿純綿衣物，大量傷患時，總有患者催促，院方其實會先行檢傷分類，不需催促。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中