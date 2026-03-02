自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

生殖器增大手術致死後續 北市衛生局「高風險醫美機構專案稽查」結果公告

2026/03/02 12:50

台北市衛生局今（2）呼籲民眾選擇醫美療程時，遵循「六要三不」原則，除了要檢視開業、執業執照，也應充分與醫師或醫事人員溝通，且詳閱說明並索取收據。（記者蔡愷恆攝）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕衛福部修法明定執行手術的醫師須具專科醫師資格，且完成美容醫學手術相關訓練課程，於今年起施行。台北市衛生局今（2）呼籲民眾選擇醫美療程時，遵循「六要三不」原則，除了要檢視開業、執業執照，也應充分與醫師或醫事人員溝通，且詳閱說明並索取收據。另，也不輕信不實宣傳、不參與不當招攬行為或是預付高額訂金等。關於去年生殖器增大手術致死案，衛生局啟動「高風險醫美機構專案稽查」，今日也說明進度，在農曆年前已完成調查並開罰。

衛生局表示，六要，一、要檢視醫療機構開業執照，二、要確認醫師執業執照及專科證書，三、要與醫師充分溝通欲改善部位與預期效果，四、要確認療程由醫事人員親自執行，並清楚了解療程內容與可能風險，五、要詳閱官方範本之同意書及說明書，六、要索取正式收據，以保障自身權益。

三不則是：一、不輕信「全國第一」、「最專業」等誇大不實宣傳，二、不參與強迫推銷、贈品折扣或團購等不當招攬行為，三、不預付高額訂金或預購療程，以免衍生消費糾紛。

台北市某醫美診所去年執行生殖器增大手術致病患死亡，衛生局在去年9月26日至10月3日啟動「高風險醫美機構專案稽查」，承諾後續將違規名單公告於官網。衛生局今日受訪也提到，在今年農曆年前已完成專案稽查調查並開罰，15家醫美醫療院所中，違反醫療法共6家、醫師法4家、護理人員法1家，另有行政指導6家。

根據衛生局公開資料，麥茵茲美形診所因未督導所屬醫事人員於執行業務時，依規定製作病歷紀錄，及依規定於增刪處簽名或蓋章及註明年、月、日，也沒有執業登記藥事人員，違反醫療法共裁處2萬元。（台北市衛生局提供）

根據衛生局114年11月至12月違反醫療相關法規裁處確定案件，麥茵茲美形診所因未督導所屬醫事人員於執行業務時，依規定製作病歷紀錄，及依規定於增刪處簽名或蓋章及註明年、月、日，也沒有執業登記藥事人員，違反醫療法共裁處2萬元；宸曜診所因未建立清晰、詳實、完整病歷，違反醫療法裁處1萬元。

另，衛生局官網也提供台北市核准施行特定美容醫學手術醫療機構（連結：https://www-ws.gov.taipei/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvNjg0L3JlbGZpbGUvNDY5MjQvODA0NDUyMC83MTFhMzFmNi05YWFhLTQ4ZTAtODZhMy1kNmUzNjZhYmRjOGUucGRm&n=6Ie65YyX5biC5qC45YeG5pa96KGM54m55a6a576O5a656Yar5a245omL6KGT6Yar55mC5qmf5qeLKOabtOaWsOaXpeacn%2b%2b8mjExNOW5tDEy5pyIMzHml6UpLnBkZg%3d%3d&icon=.pdf），供民眾參閱。

根據衛生局公開資料，宸曜診所因未建立清晰、詳實、完整病歷，違反醫療法裁處1萬元。（台北市衛生局提供）

