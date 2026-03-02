健康網》唐從聖誤吃過期泡麵上吐下瀉3天！ 營養師警：出現3情況別再吃

藝人唐從聖因誤吃過期泡麵，不到1小時就出現劇烈嘔吐、腹瀉，症狀足足持續3天。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕藝人唐從聖近日上節目分享，深夜因誤吃過期泡麵，不到1小時就出現劇烈嘔吐、腹瀉，症狀足足持續3天。對此，好食課營養師何采璇說明，泡麵過期能不能吃應從外觀及氣味判斷，若出現油耗味、包裝破裂或膨包、麵體軟化，不建議再食用。

是否可食用外觀、氣味3指標

唐從聖表示，當晚因懶得出門，翻出家中泡麵充飢，雖然第一口就察覺油耗味與異味，仍勉強吃完，未料不到1小時就開始上吐下瀉不適。仔細查看才發現，泡麵竟已過期達1年。何采璇曾於「好食課」粉專與網頁發文指出，泡麵其實並沒有「過期多久一定不能吃」的固定標準，但若出現明顯油耗味或異味，或是包裝不完整、膨脹和麵體變軟，均是不應食用的警訊。

有效、保存、賞味日期怎麼分

何采璇並表示，過去曾有泡麵醬料包膨包的案例，代表產品殺菌不完全導致細菌滋生、產生氣體，食用可能會導致食物中毒。至於有效日期、保存期限差在哪？她也提出以下說明：

●有效日期：為一個「時間點」，指在特定儲存條件（通常為未開封）下，可保持產品價值的最終期限。

●保存期限：為一個「時間範圍」，泡麵通常為6個月。

●賞味期限（Best before）：代表在此日期前品質最佳，超過後不一定變質，但風味與外觀可能下降。

此外，根據我國食藥署法規，市售包裝食品應標示有效日期，並確保食品在日期內沒有變質腐敗，但是進口食品的日期標示依各國法規要求不同而有所差異，業者應請製造商提供能夠佐證「有效日期」的資料，否則便將「賞味期限」視為「有效日期」。

