7旬翁夜尿跌落床 膝痛竟是髖部骨折

澄清醫院骨科醫師楊琳敏說，股骨頸骨折可能感覺疼痛集中膝關節，忽視真正傷勢。（澄清醫院提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中西屯75歲翁夜尿不慎跌落床，患者連續數月右下肢疼痛，行走困難，前往澄清綜合醫院中港分院治療，經膝關節影像檢查未發現異狀，由於疼痛加劇，澄清醫院骨科醫師楊琳敏查出右側髖部腫脹，立即安排人工髖關節置換手術，阿伯術後復健恢復行走，開心稱「能下床尿尿，實在很幸福」。

患者下床跌倒後膝蓋持續疼痛，過年前就診找不到病因，經澄清醫院骨科診治查出大腿、骨盆明顯壓痛，安排骨盆X光發現右側股骨頸骨折，立即進行人工髖關節置換手術，楊琳敏醫師說，股骨頸骨折可能因神經牽涉痛（Referred Pain），感覺疼痛集中膝關節，忽視真正傷勢。

神經牽涉痛（Referred Pain）是指實際病灶，與感覺疼痛部位不一致，大腦誤將內臟或深層結構疼痛訊號，解讀為體表其他部位疼痛，疼痛來源其實是在髖部。

楊琳敏醫師強調，不少銀髮長輩跌倒直覺是膝蓋受傷，因股骨頸是整根骨頭最細、最脆弱部位，導致易受傷害，而股骨頸骨折因神經傳導與疼痛轉移，常出現疼痛位置與實際骨折部位不一致的「非典型表現」。

醫療團隊為患者進行人工髖關節置換手術，阿伯在馬年過年後，已能自行下床夜尿，直呼「實在很幸福」，楊醫師提醒，失智症、帕金森氏症或行動功能退化者，跌倒後更屬高風險族群，長者若出現膝部或髖部疼痛，即使外觀無明顯變形，也應盡早就醫，同步評估髖部與骨盆狀況。

