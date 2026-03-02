自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

瑞士研究：癌細胞隱性弱點 缺維生素B7恐成致命關鍵

2026/03/02 16:29

研究發現，癌細胞缺乏維他命B7時存在隱性弱點。圖為示意圖。（擷自Shutterstock）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕瑞士1項研究發現特殊細胞機制，揭示當癌細胞缺乏維生素B7時存在隱性弱點。此研究發表在《分子細胞》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，所有活細胞都要不斷調整，以應對營養供應的變化，這種靈活性對生存至關重要，但有些細胞強烈依賴谷氨酰胺。谷氨酰胺提供構建蛋白質和DNA所需的關鍵成分，某些細胞缺乏它時無法繼續分裂。

癌細胞便是這種依賴的典型例子。它們對谷氨酰胺的依賴，被稱為「谷氨酰胺上癮」，但許多腫瘤仍能找到方法克服這種依賴。對此瑞士蘇黎世大學的研究團隊透過實驗，進一步揭露關於此生物過程的秘密。

研究團隊將焦點放在富含碳的分子，特別是丙酮酸，並發現這些化合物可以使癌細胞在谷氨酰胺水平較低時仍繼續分裂。實驗結果顯示，這種替代途徑依賴於1種名為丙酮酸羧化酶的線粒體酶。

丙酮酸羧化酶的運作需要結合維生素B7或生物素。若缺乏維生素B7，該酶將無法活化，癌細胞生長也會停止。生物素則在此過程中充當「代謝許可證」，讓丙酮酸能夠進入癌細胞的能量產生途徑，補償缺乏谷氨酰胺所帶來的影響。

研究團隊還發現FBXW7基因的新秘密。當該基因突變時，丙酮酸羧化酶會部分消失，令丙酮酸無法有效利用，迫使癌細胞重新依賴谷氨酰胺。研究人員透過觀察癌症患者確認，特定FBXW7突變導致了這種代謝依賴。

研究人員強調，此研究為更好地理解癌症的代謝脆弱性提供了新思路，並為設計創新治療策略鋪平道路。

