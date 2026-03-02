自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

30歲乳癌化療女憂無法生育 跨科凍卵保「生機」

2026/03/02 16:17

仁愛長庚合作聯盟醫院林佳昀主任（右）與何蕙余主任（左）跨科合作，為化療女病人保存一線「生機」。（記者陳建志攝）

仁愛長庚合作聯盟醫院林佳昀主任（右）與何蕙余主任（左）跨科合作，為化療女病人保存一線「生機」。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕台中剛滿30歲的女子小芳（化名），日前洗澡摸到乳房有腫塊，直覺有異狀到乳房外科就診，檢查後確診乳癌第2期，建議接受化學治療，但還未結婚生子的小芳擔心影響未來生育功能，所幸轉介至生殖醫學中心，經評估後決定採取「隨機開始療程」，自費取得20幾顆成熟卵子冷凍保存，讓她可以安心銜接乳癌化學治療，保有未來完成治療後還能生育小孩的希望。

乳癌患者透過「隨機開始療程」取得成熟卵子冷凍保存，讓未來完成化療後還保有生育希望。（記者陳建志翻攝）

乳癌患者透過「隨機開始療程」取得成熟卵子冷凍保存，讓未來完成化療後還保有生育希望。（記者陳建志翻攝）

仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）乳房外科主任何蕙余表示，台灣乳癌患者發病年齡中位為 45至49 歲，相較於歐美55至65歲更年輕約10歲。台灣的年輕乳癌患者40 歲以下占16.6 %，且乳癌患者治療過後的預後大多良好，卻因化療或放療損害卵巢功能，導致治療完後不孕，育齡年紀的癌症病人如何保有生兒育女的希望，是現今癌症治療越來越受到重視的議題。

何蕙余表示，該名患者因有乳癌家族史，洗澡摸到乳房有腫塊，很有警覺心到院檢查，確診乳癌第2期，建議接受化學治療，因還沒有結婚，且很喜歡小孩，擔心化學治療影響未來生育功能，於是轉介至生殖醫學中心做生育保存的評估。

生殖醫學中心主任林佳昀表示，針對癌症生育保存有許多的方式，但是凍卵或是凍胚胎是目前最有效也是針對高毒性化療藥物最有希望可以保存患者生育力的方式，且目前研究顯示凍卵療程不會影響後續治療。

林佳昀指出，傳統試管療程需伴隨月經週期開始，且費用不菲，針對需搶時間治療的癌症患者很多都會卻步，隨著醫學進步目前發展出隨機開始療程「Random start」，可隨時開始療程，不耽誤病人黃金治療時間，然這中間過程需要生殖醫學科醫師與癌症科醫師緊密配合與轉介，也需要跨科別合作，才能替病人搶時間保存一線「生機」。

林佳昀表示，衛福部國健署已在2025年9月開始推出醫療性生育保存補助實施辦法，在特定的醫療院所接受癌症診斷與生育保存治療後可申請補助，讓年輕的癌友能安心抗癌，完成治療後也能重新擁抱為人父母的人生。

