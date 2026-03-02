自由電子報
健康 > 杏林動態

中榮總院長傅雲慶率55醫師駐診嘉榮 患者免奔波

2026/03/02 13:47

台中榮總總院長、兒童心臟科專家傅雲慶3月起駐診嘉義分院，將有助提升嘉義地區醫療量能。（記者王善嬿攝）

台中榮總總院長、兒童心臟科專家傅雲慶3月起駐診嘉義分院，將有助提升嘉義地區醫療量能。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義重症患者常往返嘉義台中到台中榮民總醫院求診，為減輕患者舟車勞頓負擔，台中榮總總院長傅雲慶率24科55名醫師，自3月起駐診台中榮總嘉義分院，讓嘉義鄉親能享有醫學中心等級治療。

嘉義市衛生局長廖育瑋、傅雲慶、副總院長吳杰亮、神經內科部主任黃金安、嘉義分院院長陳正榮、副院長蔡政翰、王作仁等人今出席記者會，一同為嘉義榮院醫療再升級啟動。

傅雲慶說，退輔會有金字塔三級醫療，過去區域醫院有重症、難症會送往醫學中心醫院救治，就他自己的病人就有約5%來自嘉義；退輔會主委嚴德發希望提供嘉義民眾更好的醫學中心級照護，因此包括他、神經內科部主任黃金安、復健醫學部主任程遠揚 、泌尿醫學部主任李建儀等24科別55名醫師駐診嘉榮，減少民眾舟車勞頓負擔。

傅雲慶說，未來也將中榮致力發展的尖端醫療、智慧醫療、再生醫療、精準醫療引進嘉義分院，例如骨質疏鬆可用X光，以簡易、平價方式診斷骨質疏鬆，心臟、內視鏡等手術也都能在嘉義分院完成。

中榮總院長傅雲慶3月起將率24科55名醫師駐診嘉義分院。（記者王善嬿攝）

中榮總院長傅雲慶3月起將率24科55名醫師駐診嘉義分院。（記者王善嬿攝）

廖育瑋說，嘉義市醫療統計45%是本地市民、55%來自鄰近縣市如雲林、北台南等地區民眾，傅雲慶總院長是兒童心臟科專家，由總院長到嘉義分院駐診，帶領多位主任級醫師駐診，提升嘉義地區小兒心臟醫療資源，以及腦中風緊急醫療的網絡，而駐診科部許多是因應超高齡社會、長輩所需的醫療科別，將有助提升嘉義地區醫療量能及品質。

陳正榮表示，醫學中心病床一床難求，要動手術也要等很久，除了總院長及團隊的支持，透過中榮總院與分院醫療垂直整合，若民眾在嘉義分院診療檢查，分院將透過完善轉診機制，設有綠色通道至台中總院治療或開刀，待出院後民眾可在嘉義分院就近門診追蹤治療。

